急症室加价｜元旦起收费加至$400！ 看诊前离开可申请退款 HA Go手机app 3步处理教学
发布时间：16:37 2025-12-17 HKT
公立医院急症室加价｜退款申请｜HA Go教学｜由2026年1月1日起，公立医院急症室的收费方式将有新安排。以往划一收费$180的做法将会改变，取而代之的是根据病情的紧急程度，实行两级制收费，被评为非紧急的个案收费将上调至$400。同时为了方便市民，医管局亦将急症室退款安排恒常化，市民若在登记缴费后决定不等候，可在24小时内申请退回$350，实际仅需支付$50。《星岛头条》将为大家详细讲解新收费的细节、退款资格和申请方法，并附上「HA Go」手机应用程式的退款教学，让您一次过了解所有变动！
急症室1月1日起加价至$400 危急病人可获豁免
新制度按病情缓急划分两级收费
由明年1月1日起，公立医院的急症室收费将有新安排。新制度不再是划一收取$180，而是按照病人的病情紧急程度，分为两个收费级别。在新安排下，若病人情况被医生评估为「危殆」或「危急」，例如心脏病发或中风等，将会获得免费治疗。至于被归类为「紧急」（如骨折）、「次紧急」或「非紧急」（如扭伤、感冒或咳嗽）的病人，收费则会调整至$400。
专业分流评估病情
急症室的医护人员会根据专业和客观的标准，为病人评估病情的紧急程度，当中包括检查病人的心跳、血压等身体状况，以及判断是否有即时生命危险。院方提醒，如果市民在等候期间感到病情有变，应立即告知护士，以便医护人员重新评估情况。
公立医院急症室1月1日起新收费表：
|新收费
|病人分流
|例子
|免费
|第一类／危殆
|心脏骤停 ／呼吸停止
|第二类／危急
|中风 ／ 无法活动或说话
|$400
|第三类／紧急
|骨折、肢体变形
|第四类／次紧急
|扭伤
|第五类／非紧急
|伤风、咳嗽、皮肤问题
急症室等候时间过长？ 24小时内可申请退款
登记后若不就诊 24小时内可办理退款手续
有时候到公立医院急症室求诊，轮候时间可能较长。考虑到这种情况，医院管理局设立了一项退款安排。从明年1月1日起，这项安排将会成为固定措施。假如市民在急症室登记和付款后，在等候期间改变主意，决定不等候并转到其他地方看医生，便可以在登记后的24小时内申请退款。
如何申请退款？退款金额及方法
市民可以透过手机应用程式「HA Go」（医管局一站通），或亲身到医院登记处办理退款手续。成功申请后，可获退回$350。填妥申请表格后，医院大约需要一个月的时间处理，并将款项退还给申请人。
急症室退款安排｜实例说明
为了让各位市民更清楚了解急症室的退款新安排，我们将透过两个生活化的例子，说明大家在什么情况下可以申请退款。
个案一：陈婆婆感冒求诊，情况好转决定回家
陈婆婆因为感冒，身体感到头晕不适，于是到急症室求医。她在登记和缴费后，在等候看医生的过程中，身体慢慢感觉舒服了许多，认为病情不再需要紧急处理，便决定回家休息。
按照新规定，陈婆婆可以申请退回$350，而只支付$50。这$50是医院为她进行初步分流评估的费用。
个案二：黄伯伯跌倒扭伤，因等候时间长而转往其他诊所
黄伯伯在街上不小心跌倒，导致脚部扭伤，于是家人带他到急症室求诊。虽然已经登记并缴费，但由于急症室病人较多，等候时间可能比较长。黄伯伯的家人考虑到他的不适，决定不等候，转而带他到私家诊所或其他医疗机构看医生。
在这种情况下，黄伯伯同样可以申请退回$350。医院会收取$50，以支付急症室医护团队为他进行初步评估和分流的服务。
手机App「HA Go」 急症室退款教学
简单三步，轻松完成申请
如果大家在急症室登记后决定不等候看诊，可以利用医院管理局的手机应用程式「HA Go」（医管局一站通）申请退款。过程相当简单，只需几个步骤便可完成。
首先，请在手机上打开「HA Go」应用程式并登入您的帐户：
手机App「HA Go」 急症室退款教学：
1. 寻找退款选项
- 在程式主页，请先选择「缴费」。
- 进入后，再点击「更多」选项。
- 您会看到一个列表，请选择第一项「急症室特别退款安排」，即可开始申请。
2. 选择求诊纪录及确认地址
- 点击「新增退款申请」后，程式会列出您最近的急症室求诊纪录。
- 请选择您想申请退款的那一次纪录。
- 接著，请务必核对清楚收取退款支票的邮寄地址，确保地址正确无误，这样才能顺利收到退款。
3. 确认提交，完成申请
- 最后，检查所有资料无误后，按下「确认」按钮。
- 这样，您的退款申请就完成了，接下来只需耐心等候医院处理便可。
急症室退款发还方式
各位市民可能会关心，申请退款后，款项会如何发还呢？方法主要有两种，取决于您当初的付款方式。
电子钱包付款：
如果您是透过电子钱包（例如支付宝AlipayHK、微信支付WeChat Pay HK、信用卡等）支付急症室费用，退款将会直接存入您原来的电子钱包帐户，过程简单方便。
现金或八达通付款：
至于使用现金或八达通付款的市民，医院则会以划线支票的形式，邮寄到您申请时所确认的地址。因此，在申请退款时，请务必确保邮寄地址正确无误，以便顺利收到支票。
公院收费调整 急症室新安排常见Q&A
问：如果在等候期间，病情突然变差了，应该怎样做？
答：医院方面强烈建议，如果您在等候看医生的过程中，感觉病情有任何恶化，例如比之前更晕、更痛，或者出现新的不适症状，请不要犹豫，应立即主动告知分流站的护士。 医护人员会根据您的最新情况，以专业、客观的标准，为您重新进行评估和分流，确保您能得到及时和适当的处理。
问：为什么申请退款时，不能退回全额$400？
答：这是一个许多市民都关心的问题。当局解释，虽然病人最终没有看医生，但在登记进入急症室后，已经接受了部分医疗服务。 这包括由专业护士为您进行的分流评估（例如量度血压、心跳、查询病历等），有时甚至包含了一些基本的伤口护理。 因此，医院会收取$50，作为这些基础服务的行政费用，而余下的$350则会退还给市民。
