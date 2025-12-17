急症室加价｜元旦起收费加至$400！ 看诊前离开可申请退款 HA Go手机app 3步处理教学

公立医院急症室加价｜退款申请｜HA Go教学｜由2026年1月1日起，公立医院急症室的收费方式将有新安排。以往划一收费$180的做法将会改变，取而代之的是根据病情的紧急程度，实行两级制收费，被评为非紧急的个案收费将上调至$400。同时为了方便市民，医管局亦将急症室退款安排恒常化，市民若在登记缴费后决定不等候，可在24小时内申请退回$350，实际仅需支付$50。《星岛头条》将为大家详细讲解新收费的细节、退款资格和申请方法，并附上「HA Go」手机应用程式的退款教学，让您一次过了解所有变动！

急症室1月1日起加价至$400 危急病人可获豁免

由明年1月1日起，公立医院的急症室收费将有新安排，非紧急病人需支付$400。 （资料图片）

新制度按病情缓急划分两级收费

由明年1月1日起，公立医院的急症室收费将有新安排。新制度不再是划一收取$180，而是按照病人的病情紧急程度，分为两个收费级别。在新安排下，若病人情况被医生评估为「危殆」或「危急」，例如心脏病发或中风等，将会获得免费治疗。至于被归类为「紧急」（如骨折）、「次紧急」或「非紧急」（如扭伤、感冒或咳嗽）的病人，收费则会调整至$400。

专业分流评估病情

急症室的医护人员会根据专业和客观的标准，为病人评估病情的紧急程度，当中包括检查病人的心跳、血压等身体状况，以及判断是否有即时生命危险。院方提醒，如果市民在等候期间感到病情有变，应立即告知护士，以便医护人员重新评估情况。

公立医院急症室1月1日起新收费表：

新收费 病人分流 例子 免费 第一类／危殆 心脏骤停 ／呼吸停止 第二类／危急 中风 ／ 无法活动或说话 $400 第三类／紧急 骨折、肢体变形 第四类／次紧急 扭伤 第五类／非紧急 伤风、咳嗽、皮肤问题

急症室等候时间过长？ 24小时内可申请退款

登记后若不就诊 24小时内可办理退款手续

有时候到公立医院急症室求诊，轮候时间可能较长。考虑到这种情况，医院管理局设立了一项退款安排。从明年1月1日起，这项安排将会成为固定措施。假如市民在急症室登记和付款后，在等候期间改变主意，决定不等候并转到其他地方看医生，便可以在登记后的24小时内申请退款。

如何申请退款？退款金额及方法

市民可以透过手机应用程式「HA Go」（医管局一站通），或亲身到医院登记处办理退款手续。成功申请后，可获退回$350。填妥申请表格后，医院大约需要一个月的时间处理，并将款项退还给申请人。

急症室退款安排｜实例说明

为了让各位市民更清楚了解急症室的退款新安排，我们将透过两个生活化的例子，说明大家在什么情况下可以申请退款。

个案一：陈婆婆感冒求诊，情况好转决定回家

陈婆婆因为感冒，身体感到头晕不适，于是到急症室求医。她在登记和缴费后，在等候看医生的过程中，身体慢慢感觉舒服了许多，认为病情不再需要紧急处理，便决定回家休息。

按照新规定，陈婆婆可以申请退回$350，而只支付$50。这$50是医院为她进行初步分流评估的费用。

个案二：黄伯伯跌倒扭伤，因等候时间长而转往其他诊所

黄伯伯在街上不小心跌倒，导致脚部扭伤，于是家人带他到急症室求诊。虽然已经登记并缴费，但由于急症室病人较多，等候时间可能比较长。黄伯伯的家人考虑到他的不适，决定不等候，转而带他到私家诊所或其他医疗机构看医生。

在这种情况下，黄伯伯同样可以申请退回$350。医院会收取$50，以支付急症室医护团队为他进行初步评估和分流的服务。

手机App「HA Go」 急症室退款教学

简单三步，轻松完成申请

如果大家在急症室登记后决定不等候看诊，可以利用医院管理局的手机应用程式「HA Go」（医管局一站通）申请退款。过程相当简单，只需几个步骤便可完成。

首先，请在手机上打开「HA Go」应用程式并登入您的帐户：

手机App「HA Go」 急症室退款教学：

1. 寻找退款选项

在程式主页，请先选择「缴费」。

进入后，再点击「更多」选项。

您会看到一个列表，请选择第一项「急症室特别退款安排」，即可开始申请。

2. 选择求诊纪录及确认地址

点击「新增退款申请」后，程式会列出您最近的急症室求诊纪录。

请选择您想申请退款的那一次纪录。

接著，请务必核对清楚收取退款支票的邮寄地址，确保地址正确无误，这样才能顺利收到退款。

3. 确认提交，完成申请

最后，检查所有资料无误后，按下「确认」按钮。

这样，您的退款申请就完成了，接下来只需耐心等候医院处理便可。

急症室退款发还方式

各位市民可能会关心，申请退款后，款项会如何发还呢？方法主要有两种，取决于您当初的付款方式。

电子钱包付款：

如果您是透过电子钱包（例如支付宝AlipayHK、微信支付WeChat Pay HK、信用卡等）支付急症室费用，退款将会直接存入您原来的电子钱包帐户，过程简单方便。

现金或八达通付款：

至于使用现金或八达通付款的市民，医院则会以划线支票的形式，邮寄到您申请时所确认的地址。因此，在申请退款时，请务必确保邮寄地址正确无误，以便顺利收到支票。

公院收费调整 急症室新安排常见Q&A

问：如果在等候期间，病情突然变差了，应该怎样做？

答：医院方面强烈建议，如果您在等候看医生的过程中，感觉病情有任何恶化，例如比之前更晕、更痛，或者出现新的不适症状，请不要犹豫，应立即主动告知分流站的护士。 医护人员会根据您的最新情况，以专业、客观的标准，为您重新进行评估和分流，确保您能得到及时和适当的处理。

问：为什么申请退款时，不能退回全额$400？

答：这是一个许多市民都关心的问题。当局解释，虽然病人最终没有看医生，但在登记进入急症室后，已经接受了部分医疗服务。 这包括由专业护士为您进行的分流评估（例如量度血压、心跳、查询病历等），有时甚至包含了一些基本的伤口护理。 因此，医院会收取$50，作为这些基础服务的行政费用，而余下的$350则会退还给市民。



同场加映：医疗费用减免即将开始申请！公立医院明年起加价 急症室增至$400、门诊加至$150 （附申请资格/方法懒人包）