新渡轮中长航线「贵宾室」供应面食？韩式拉面机进驻自助「煮面」 网民怀念：勾起食水手面回忆！

长洲、南丫岛、坪洲等离岛地区都不乏市民居住，假日时更吸引市民及游客前往享受慢活时光，而渡轮亦成为连接市区的交通工具。过往渡轮上供应特色「水手面」，成为几代港人的回忆。不过「水手面」早已消失多年，近日有港人发现新渡轮中长线航线豪华位竟有如「贵宾室」般，乘客更可以自助「煮面」，引来网民怀念昔日时光：「勾起食水手面回忆！」

新渡轮中长航线「贵宾室」供应面食？韩式拉面机进驻自助「煮面」

一边坐船一边享受餐蛋面是几代港人的集体回忆，特别是坐船时飘来阵阵香味，实在令人忍不住也点一碗「水手面」。不过乘客于船上吃餐蛋面的服务早已消失多年，而近日有港人竟发现新渡轮来往中环与长洲及梅窝两条航线的豪华位，竟然如「贵宾室」般供应面食，原来是引入近年冒起的「Schoodlesの研究所」的自助拉面贩卖机。

乘客可先于贩卖机购买拉面，成功支付后可取出拉面及纸碗，再到旁边的热水机选择煮面模式，等待倒数烹调时间即可食用。热水机旁边提供即弃筷子、托盘等用具，方便客人取用。乘客用餐完毕后可将食物残渣及纸碗扔进大型垃圾桶内，以保持船舱清洁。

网民怀念：勾起食水手面回忆！

对于新渡轮引入自助拉面贩卖机，让乘客能再次于船上开餐食面，不少网民怀念起昔日时光，表示：「勾起食水手面回忆！」、「望住个海叹住碗面，昔日时光返晒嚟」、「回味一下渡轮午餐肉福面」。不过，有网友表示韩式拉面与以往的餐蛋面味道有别，「失去昔日风味」；也有网民认为平常煮食韩式拉面要花上7至8分钟，质疑单用热水焗软面底需时，「用热水焗要焗多久？」。

文:RY

资料及图片来源:香港渡轮讨论区、往事只能回味、全港店舖执笠结业消息 关注组