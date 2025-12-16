Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新渡轮中长航线「贵宾室」供应面食？韩式拉面机进驻自助「煮面」 网民怀念：勾起食水手面回忆！

生活百科
更新时间：16:07 2025-12-16 HKT
发布时间：16:07 2025-12-16 HKT

长洲、南丫岛、坪洲等离岛地区都不乏市民居住，假日时更吸引市民及游客前往享受慢活时光，而渡轮亦成为连接市区的交通工具。过往渡轮上供应特色「水手面」，成为几代港人的回忆。不过「水手面」早已消失多年，近日有港人发现新渡轮中长线航线豪华位竟有如「贵宾室」般，乘客更可以自助「煮面」，引来网民怀念昔日时光：「勾起食水手面回忆！」

新渡轮中长航线「贵宾室」供应面食？韩式拉面机进驻自助「煮面」

一边坐船一边享受餐蛋面是几代港人的集体回忆，特别是坐船时飘来阵阵香味，实在令人忍不住也点一碗「水手面」。不过乘客于船上吃餐蛋面的服务早已消失多年，而近日有港人竟发现新渡轮来往中环与长洲及梅窝两条航线的豪华位，竟然如「贵宾室」般供应面食，原来是引入近年冒起的「Schoodlesの研究所」的自助拉面贩卖机。

乘客可先于贩卖机购买拉面，成功支付后可取出拉面及纸碗，再到旁边的热水机选择煮面模式，等待倒数烹调时间即可食用。热水机旁边提供即弃筷子、托盘等用具，方便客人取用。乘客用餐完毕后可将食物残渣及纸碗扔进大型垃圾桶内，以保持船舱清洁。

网民怀念：勾起食水手面回忆！

对于新渡轮引入自助拉面贩卖机，让乘客能再次于船上开餐食面，不少网民怀念起昔日时光，表示：「勾起食水手面回忆！」、「望住个海叹住碗面，昔日时光返晒嚟」、「回味一下渡轮午餐肉福面」。不过，有网友表示韩式拉面与以往的餐蛋面味道有别，「失去昔日风味」；也有网民认为平常煮食韩式拉面要花上7至8分钟，质疑单用热水焗软面底需时，「用热水焗要焗多久？」。

文:RY
资料及图片来源:香港渡轮讨论区往事只能回味全港店舖执笠结业消息 关注组

延伸阅读：喷射飞航船飞优惠！二人同行去澳门低至$34 上环港澳/氹仔客运码头 1月20日前适用

 

最Hit
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
7小时前
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
20小时前
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
生活百科
23小时前
安德尊「女友」唔止宋芝龄？享齐人之福一拖三 《东周刊》独家爆大王仲有两个红颜知己
安德尊「女友」唔止宋芝龄？享齐人之福一拖三 《东周刊》独家爆大王仲有两个红颜知己
即时娱乐
6小时前
罗湖水贝有商场在厕所设智能玻璃，违规吸烟会秒变透明。小红书
00:17
反吸烟大绝︱罗湖商场设智能设备 厕格抽烟玻璃秒变透明︱有片
即时中国
6小时前
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 附购票方法
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 ( 附购票方法 )
社会
23小时前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
23小时前
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
影视圈
18小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
2025-12-15 14:00 HKT