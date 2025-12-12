港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法

为鼓励中高龄人士重投职场，政府及社会服务机构推出不同中高龄就业津贴。近日，有港人在社交平台上发文，分享参加劳工处的「中高龄就业计划」，重返职场后做满1年，成功收到政府发放的$20,000津贴。除了香港劳工处的「再就业津贴试行计划」，香港仔坊会亦有推出「临时求职经济援助」，为失业人士提供$1000求职津贴，即看下文了解详情。

港人重返职场做满1年 额外收取政府$2万津贴！

近日，有网民在Facebook群组「50+友 精彩人生」中发文，分享自己先后2次收到政府的一万元支票，共计$2万津贴！

近日，有网民在Facebook群组「50+友 精彩人生」中发文，指入职后1个月内登记劳工处的「再就业津贴试行计划」，全职工作满半年及满一年后，在5月及12月先后收到政府的$10,000支票，共计$20,000津贴！

香港劳工处「再就业津贴试行计划」 申请资格/方法/流程

香港劳工处于2024年7月推出为期三年的「再就业津贴试行计划」，最高可获发2万元津贴

香港劳工处于2024年7月推出为期三年的「再就业津贴试行计划」，旨在透过提供财政诱因，协助因长时间失业而面对就业困难的40岁或以上人士，重新投入工作 。不论是兼职抑或全职工作，合资格人士均可申请。计划参加者若连续完成6个月全职工作，可获发放最高$10000津贴，而连续完成12个月全职工作则再多$10000津贴，即合共$20000津贴；至于兼职工作，亦可获半额津贴。

再就业津贴试行计划｜申请资格

年满40岁或以上

参加计划前在香港连续3个月或以上没有从事任何获酬工作（包括受薪工作、自雇工作或经营业务）

可在香港合法受雇（不包括来港就业、就读、开办或参与任何业务或以访客身份在港逗留的人士）

与雇主没有亲属关系

并非受雇公司的东主、合伙人或董事

再就业津贴试行计划｜符合申请资格工作

全职工作：按连续性合约受雇及每星期工作时数最少30小时

兼职工作：按连续性合约受雇及每星期工作时数少于30小时

合资格「散工」：按非连续性合约受雇，（每连续30天内的总工作时数达76小时，视作符合兼职工作的定义／每连续30天内的总工作时数不少于128小时，视作符合全职工作的定义／计算每30天时段的总工作时数以不多于5名雇主为限）

再就业津贴试行计划｜申请方法

合资格人士可于推行期内（2024年7月15日至2027年7月14日期间）在劳工处计划网页登记，或由劳工处委聘的服务机构（香港工会联合会及港九劳工社团联会）协助登记或递交纸本登记表格。参加者成功登记后会收到电邮确认通知，内有其登记资料及登记参考编号。

再就业津贴试行计划｜申请流程

香港仔坊会 「临时求职经济援助」 申请资格及方法

「临时求职经济援助」服务，专为失业或开工不足的50岁或以上人士提供，合资格申请者可获批不多于$1000的资助，并以实报实销方式申领。

由香港仔坊会主办，汇丰银行慈善基金透过香港公益金拨款资助的「钻出耆职延展计划」下之「临时求职经济援助」服务，专为失业或开工不足的50岁或以上人士提供求职开支支援，纾缓经济困难。合资格申请者可获批不多于$1000的资助，并以实报实销方式申领。

临时求职经济援助｜申请资格

持香港身份证 50岁或以上 非综合社会保障援助受助人 正在香港求职 入息限额：$11,000 资产限额：$109,500

临时求职经济援助｜申请方法

致电2762 0401预约面谈（联络人：蔡姑娘/李先生）

提交所需文件：身份证明、地址证明、入息及资产证明

