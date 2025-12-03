怪男混入大埔宏福苑悼念区！死缠初中女学生 义工1招击退「真系有人会消费灾难」

大埔宏福苑五级大火伤亡惨重，社会弥漫哀伤，悼念区成为市民寄托哀思之地。然而在公众悼念期间，却疑似有立心不良的男子混入人群，对初中女学生进行滋扰。有网民不禁悲愤，「原来真系有人会咁样消费灾难」。

大埔广福邨折纸鹤悼念 遇奇怪男子混入

大埔宏福苑五级大火酿成逾百人死亡惨剧，引起全城关注。连日来，广福邨休憩公园设立的悼念区人潮不绝，市民自发献花、放置心意卡、折制「纸鹤林」，遥望宏福苑默祷，以表达对逝者的哀思。然而在此庄严肃穆的氛围中，却有不和谐事件发生。

有网民在社交平台分享个人经历，指昨日（2日）中午时分，在大埔悼念区发现两名初中女学生正在折纸鹤。突然，一名年约20岁的男子趋前，手持电话向女学生搭讪，问道：「你好啊，请问系咪琪琪朋友呀？」事主形容当时「即刻超级警惕」，她随即借故将两名女生带离，然而该男子「全程冇帮手」，只是「不停R水吹」，更声称「发梦见到死难者bla bla bla」。

死缠中学女生问联络方法 义工智勇击退

尽管事主介入，该男子仍未罢休，竟「够胆死走过嚟初中妹妹身边」，直接询问：「hi请问点称呼你哋呀？介唔介意留contact？」事主再次果断截停，质问对方：「先生你又点称呼呀？你有咩事可以同我讲㖞」。男子回应「唔好意思，其实我唔系同紧你讲嘢」。事主随即以礼貌而坚定的语气表示：「其实呢今日系悼念活动，所以都唔系太方便留contact（联络方法）啦，你睇吓佢哋都面有难色，其实我哋依边都够人啦，可能要请你去其他地方帮手呀，唔该你」。事主指发现「假笑+礼貌系成功智退变态佬」，因为对方「根本冇道理驳唔到」。最终，在另一位女义工的协助下，两名女学生安全离开。

呼吁同路人照顾身边细路 「真系有人会消费灾难」

事主对此事件深感痛心，慨叹「原来真系有人会咁样消费灾难」。她呼吁年纪较大的市民能多加留意身边的年轻人，并提醒学生避免太晚回家。事件中的女学生亦有发文多谢事主帮忙，感激身边人当她们「阿女咁照顾」，「香港人就系咁，就系咁有爱」。



此事件在网上引起广泛讨论，不少网民对该男子的行为表示愤怒，直指「好多变态人钟意透过活动去结识入世未深嘅青少年，扮惨扮可怜扮有共同话题」。有网民则对事主的警觉和应对能力表示赞赏，「有D小妹妹心地好冇乜介心，真系要我哋呢啲Auntie 出手，唔使比面」、「要好好保护细个嘅女生」。

来源：tiffanychan524、chelchel_0525__＠threads



