大埔宏福苑五级火｜冰粒老板为消防降温 收义工电话即运冰到场 分文不收获网民盛赞：真英雄

大埔宏福苑周三（26日）发生五级大火，焚毁数千人家园，夺走无数性命，令全城陷入悲痛。在灾难之中，港人守望相助的精神再次燃亮。有网民深夜致电冰粒公司求助，希望为前线消防员送上冰块降温，老板不但一口答应，更无惧辛劳，亲身将物资送到现场，并拒绝收费。这一无私举动感动了无数网民：「无出过声咁帮人系真英雄」。

有网民在社交平台上分享，指大埔宏福苑发生五级大火后，眼见前线消防员进出火场救人身心俱疲，故希望尽一点绵力，为他们送上物资以表支持。该网民身处海外，但心系香港，于是「就咁上网揾个电话打电话去公司」，联络上一间名为「德保」的冰粒供应商。她忆述，接电话的罗先生当时「应该系喺屋企照顾紧小朋友」，但仍然耐心聆听其需求。事主本想支付费用，但罗先生的第一句回应却是：「唔好讲钱住」、「要点样安排你教我话我知，我惊我做得唔好帮唔到手」，这番话让事主深受感动。

翌日早上，罗先生立即将大量冰粒送到物资站，更分毫不取。事主在帖文中感激地写道：「感谢您无私嘅奉献…… 到最后佢都冇收过一分一毫。多谢你！香港需要你们。」其后，罗先生的太太亦在帖文下留言，代丈夫感谢事主的有心，并谦虚地表示「只系为港人出一点力，不足挂齿」。罗太太又透露，大埔是她成长及充满回忆的地方，看新闻报道时不禁难过落泪。虽然当晚本是丈夫妈妈的生日，又遇上家中大装修，但丈夫仍表示要放下家中琐事，「想出一点力，向消防员致敬」。

事主其后再度分享，在2016年迷你仓大火事件时，已尝试寻找冰粒为现场消防提供冻饮降温。当时她打了无数电话，获捷安冰粒公司义不容辞相助。事隔数年，香港再遇无情大火，捷安冰粒公司亦再次出手，与德保冰粒的罗先生同样将冰粒送到现场。事主充满人情味的帖文在网上迅速传开，引来数万名网民赞好及分享。众人纷纷被两间冰粒公司、罗先生一家的善举所感动，大赞「香港人精神」、「好人有好报」、「人间有情」，并称「无出过声咁帮人，呢啲系真英雄」、「respect」。不少留言指，在灾难面前，这种来自民间的无声奉献，正正体现了真正的香港精神。

