蔡世鸿 - 谈《中小学数字教育发展蓝图》｜来论

笔者是一名I. T. 人，多年来都有参与教育界的I. T. 改革，但从未见过像这次数字教育改革般，来得这么急和那么猛。有见及此，教育局当机立断，推出了《中小学数字教育发展蓝图》，要为香港中、小学订立明确发展方向，制订过程殊不简单，笔者乘此机会与大家分享这份蓝图的我见。

在制订《蓝图》时，教育局不时咨询业界前线和议会，笔者亦曾三次参与其中，看见《蓝图》初稿每次都有不同，证明局方已广纳意见，按需要不时修改。如果你问我这份《蓝图》真的这样重要吗？我会说「是！」原因有三：一、加强数字教育已是国家教育强国的重点发展之一，亦是香港施政报告的一环，教育界需全力推行，所以这份《蓝图》有定海神针之用，十分重要；二、香港适龄儿童愈益减少，学校都不停优化学教，教育局更向每校拨款五十万来推动数字教育，在此情况下，数字教育已不是学校的花招或卖点，而是学校的「基本要求」，每所学校都要做，更要做得好，才会受到家长的青睐；三、教育是培育人才，我们这一代孩子正生于AI世代，如我们仍对数字教育不闻不问，实有愧于莘莘学子和支持学校的家长，所以这份《蓝图》是为教育界度身订造的指引，建议校长和老师都要细阅。

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《蓝图》提出四个总体目标，分别是：一、提升学生数字素养；二、加强教师专业： 三、优化基建与资源配套；四、推动跨界别协作，共建数字教育生态。有同工觉得这些目标比较普通，未见仔细，我却觉得很好，因为人工智能正以想像不到的速度发展，《蓝图》如太仔细，很快便会不合时宜，参考不同地区的做法，都是订下大方向，按情况需要再补充文件，所以教育局这份《蓝图》会看似很寛，因为它是为学校在花多眼乱的AI世界中，订立出发展数字教育的主要目标。

另一方面，我建议业界特别要留意这份《蓝图》的《发展定位与原则》，对订立学校发展方向和关注事项很有作用。如它指出要「融合中外，发挥桥梁角色」，正是配合国家对香港教育的期望，香港学生的特色是具国际视野、机灵和肯学肯试，如何发挥他们的特质和桥梁作用，将是教育强国的关键；至于《蓝图》提出要坚持「人脑为主，电脑为辅」，培育学生正确价值观及综合素质，这方面《蓝图》集中强调善用，但笔者觉得要加强「不可用」，如甚么是不可用，何时是不应该用，观乎现在年轻人有点过分依赖AI，像大雄一样，甚么事都找多啦A梦帮忙，而AI又会自我发展，未来可能会有自我形态，所以何时及何事不可用人工智能，也是十分重要的议题，整体来说，笔者觉得在道德和守法上，《蓝图》可加强指引，又或许在往后的指引中，需多加着墨和补充。

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数字教育可以是一面光明的镜子，也可以是潘朵拉盒子，教育局能承担大任，率先推出这份《蓝图》，为我们订下了大方向，肯定是成功和重要的一步。那么我们学校的工作呢？就是将AI融入学教之中，如《蓝图》所指，先加强教师专业培训吧！有业界提出教育局应建立一个AI教育大平台，这方面我有所保留，第一、平台建立需时，费用也不菲，但教师在每天辛劳工作中，真的会走到官方教育平台浏览和使用吗？还是会随手问DeepSeek 和豆包，可能来得更容易和简单。第二、平台应包含甚么，也不是容易决定，有人说是「教」、「学」、「评」、「研」和「管」，但当中要处理的数据可以是很惊人的，而学校取得了数据后如何运用也不是简单的事，所以在现阶段，我们还是依靠教育城吧！因它在港根基稳固，数据也累积了不少。

我们在IT世界常说：「不要跟车太贴」，建议大家先装备老师，再配合学校校情发展，一步一步去推展校本数字教育，相信很快的将来，香港便会有很多成功例子来参考的。

撰文：教育评议会主席蔡世鸿校长

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