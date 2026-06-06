小学校长分享品格教育经验 以人为本 推关爱文化｜教学有心人

保良局王赐豪（田心谷）小学校长毕锦龙分享学校推动品格教育与全人发展的理念与实践。毕校长强调，在人工智能（AI）迅速发展的时代，培养学生情感与品格尤为重要。学校以「人」为核心，通过正向教育与关爱文化，营造家的氛围。例如学生在校内饭堂共同用餐，学习餐桌礼仪与互相尊重，从日常生活中培养同理心与责任感。

品格教育对学生的个人成长非常重要。示意图

学校积极提供多元平台，让学生发掘并发展个人强项。毕校长善用不同教师的专长（如排球、闪避球港队教练），组建校队并在学界比赛中屡获佳绩。同时，学校注重运算思维的培养，将其融入各科教学，引导学生以解难导向的思考方式学习，并善用而非依赖AI工具。

延伸阅读：国民教育——《宪法》｜教学有心人

学校组织多元交流活动，让学生在实践中成长。例如五年级全级进行历史专题研习，结合课堂所学后，前往西安作实地考察；另外亦安排学生前往澳洲入住寄宿家庭，体验跨文化生活，锻炼自理与应变能力。毕校长认为，这些经历能让学生面对挑战，学习适应新环境，思考如何解决问题。

学校将生涯规划融入课程，通过模拟人生体验活动，让学生认识不同行业与社会责任。其中「职业司机体验」活动，让学生访问计程车司机，了解各行各业所需的共通品质如责任感、守时等，并传递「职业无分贵贱」的价值观，鼓励学生尊重不同岗位。

延伸阅读：校内火炬传递 推动体育精神与国民教育｜教学有心人

毕锦龙校长融合其直资学校经验于津校框架，以具弹性及创新的方法推动品格教育。学校通过推广正向文化、多元活动与实践体验，致力培育兼具情感智慧、解难能力与社会责任感的未来人才。

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文标题原为〈品格教育〉。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<