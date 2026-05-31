笨泥爸爸 - 送货的启示｜父中作乐

最近替某学校把学生作品结集印制成实体图书，过程既愉快又顺利，而整项工作的最后任务是把书本送到学校去。一般我会安排物流处理，但这次数量不多，兼且学校就在印刷店附近，想到「悭得就悭」的原则，加上近来缺乏运动，把心一横，决定自己去送货。

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就在这一念之间，委屈了身体四肢，心中得着却甚丰。

送书当日，借来一架手推车到店舖取书。今天我cosplay运输工人，穿 T恤短裤波鞋，推着空车甚为写意，更有空想到小时候老师的教诲。

常言道「职业无分贵贱」，老师这样教我们，我们亦这样教子女。但何谓贵何谓贱？儿时父母给我粗浅的印象是「坐在办公室」和「体力劳动」的分别。老爸在世时，常说初到香港在码头当「苦力」，高强度操劳落下一身伤痛，辛辛苦苦供六兄弟姊妹读书，就是为了我们将来可以过得轻松一点，我们亦幸不辱命。

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顺利到店舖接了两箱货，下一阶段是把它们推到学校去，这时才发觉现实中「知识其实很重」。虽然有4个辘帮忙，但200本书的分量显然不轻。

出发前我明明设计了一条最便捷、遇到最少群众的运输路线，可是，为甚么在地图上看到的「坦途」，推着货物时实际是那么陡峭？那一波挡路的人潮是从哪里来的？操控手推车转弯、上壆、出入升降机原来那么难？

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千辛万苦终于到达目的地。我站在学校接待处，望着从车上移到地上的纸皮箱，肃然起敬，有种把人质安全送回家中的感觉。老师发来讯息：「等等我， 快落堂。」我回复：「不忙，任务完成，已撤退。」我匆匆逃离学校，不想他看到我一身臭汗的模样。

经此一役，身心受损，手臂酸软了几天，脑袋常想：「原来送货这么难。」由此，我对物流工人更敬重了。行行出状元，就算是探花榜眼都身怀绝技，无分贵贱，不可看轻，我会这样告诉儿子。

文：笨泥爸爸

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

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