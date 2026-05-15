冯汉贤 - 远近兼容 缔结姊妹学校的校本定位｜谈经论学

不久前，笔者学校完成了一年一度的中二级惠州姊妹学校（惠州市惠台学校）探访活动。两日一夜的行程，同学们与当地学生一同上课、进行足球比赛、联谊交流，短短几小时，彼此已从陌生到熟悉，互赠礼物之余，不少同学更交换了联络方式，延续这份难得的友谊。除了校园内的互动，我们也带领学生走访惠州西湖、植物园及当地科技企业，亲身体验国家在自然保育与科技发展上的成果。

香港学生向内地学生介绍地道美食。示意图

惠州地理位置相近，文化语言与香港有不少相似之处，交通安排便利，非常适合作为恒常学习交流的据点。正因如此，我们将这趟旅程定为中二级每年的重点活动，让每一位同学在初中阶段都有机会亲身踏足内地，建立第一手的认识与理解。

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去年，学校与杭州一间中学缔结为姊妹学校（杭州塘栖第三中学），为学生打开另一扇窗。杭州与惠州，一远一近，互补兼容。远距离的交流，让学生更能体会文化上的差异与丰富性，从江南水乡的历史底蕴到当地科创企业的蓬勃发展，都是珍贵的学习素材。我们订下本学年试后到访杭州，而该校师生早前已率先来港到访。

短短一昼的交流，我们为远道而来的师生准备了丰富的体验：一起上体育课，认识新兴运动「匹克球」；走进英文课堂及香港独有的公经社科课堂，分享彼此的学习模式；更少不了地道小食——蛋挞、砵仔糕，让对方在味觉上感受香港的温度。

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活动过后，老师问同学们的感受，绝大部分都很喜欢这类交流，认为是一项「很特别的学习体验」。学习不仅限于学科的划分与课室的形式。这种高互动、多形式、两地师生交流碰撞的体验，让学生在真实的情境中加深认识国家、理解差异、建立友谊。

姊妹学校计划为两地学校提供一个交流平台。除学校之间的交流合作外，学生的学习上，也可借此开拓一条具系统的学习体验路径。笔者正是通过缔结远近不同的学校，让学生能从中获得更广阔的交流学习经历。

文：冯汉贤

作者为香港布厂商会朱石麟中学校长、行政长官卓越教学奖获奖者。

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