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张锦芳 - 如何面对女儿的秘密恋情和性关系｜护苗信箱

知识转移
更新时间：12:00 2026-05-17 HKT
发布时间：12:00 2026-05-17 HKT

张教授：

我的女儿16岁，她一向好乖又听话，成绩很好，但自从上年暑假在课外活动认识一个男子后，整个人都改变了，成绩亦退步了，回家又关在房内倾电话/玩聊天软件。令我震惊的是在她的日记中知道他们发生了性关系。我真的不知道应该怎样做？

马太

青春期的孩子，会对异性产生强烈兴趣。示意图
青春期的孩子，会对异性产生强烈兴趣。示意图

延伸阅读：张锦芳 - 热情长辈习惯拍臀部 孩子有样学样 家长应如何劝阻？｜护苗信箱

张教授答：

青春期的孩子因为贺尔蒙的变化，对异性产生强烈的兴趣，这是很正常的现象。然而，伴随着爱情的甜言蜜语和身体接触，她可能会不自觉地越过性关系的界限。她与这位男子的关系，可能不希望你知道，如果你直接询问她，她可能会否认，并觉得你侵犯了她的私隐权。以下是一些建议，帮助你更好地应对这种情况：

  1. 保持冷静：首先，保持冷静是非常重要的。面对这种情况，切勿轻易动怒。情绪不佳时，语调可能会变得不友善，容易被误解为责备，过于激烈的反应亦可能会让她更疏远你。
  2. 倾谈的时机：找一个轻松的时刻，例如晚饭后，开始这个话题。可以询问她最近的生活和学校情况，然后说：「最近你的心情似乎有些不同，能告诉我你的心事吗？看看我能否帮忙。」这样的方式能让她感受到你的关心，而不是批评。
  3. 理解她的恋爱观：你可以问：「最近我觉得你可能交了男朋友，能告诉我更多吗？我理解初恋的心情，可能会想保留一些秘密，但你是否知道现代男女之间的一些问题，譬如婚前关系和避孕的方法？」
  4. 教育与引导：尊重女儿的想法和感受固然重要，但也需设定一些合理的界限，帮助她理解恋爱和性关系的意义、责任及可能带来的后果，并指导她如何在学业和社交生活之间取得平衡。

延伸阅读：小学生拍拖？老师如何引导建立健康友谊？｜护苗信箱

如果你感到无法应对，可考虑寻求专业人士的帮助。面对女儿的变化，保持沟通、提供支持和引导是关键，这样才能帮助她做出更明智的选择。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

本栏由护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院张锦芳教授解答。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

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