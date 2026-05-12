青妍老师 - 游戏输赢很重要？幼师改良「音乐椅」 玩出真趣味｜学友智库

社交平台上一位网友对儿时游戏的控诉引发关注。他回忆在玩「音乐椅」游戏时，常常承受巨大的压力，因为输了会被嘲笑。哪怕成年后，他都记得当时的场景，可见很受伤。

「音乐椅」童年阴影

近期有网民表示，童年玩「音乐椅」时，承受很大压力。示意图

然而，他真正痛恨的，或许不是游戏本身，而是主持游戏的人对待输赢的态度。成人往往会认为「赢」才是最重要的。因此，在带领孩子们玩游戏时，不自觉地将这种思维模式迁移其中，使得孩子们感到赢得游戏的人，才是最棒的。

而阿德勒在《儿童的人格教育》一书指出：「过度追求优越感、执着于超越他人，会让孩子陷入错误的人生目标——赢了就藐视同伴，输了就自暴自弃。」

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那么，作为幼儿教师，我们应该如何引导，才能让游戏成为滋养而非伤害？

首先，理解幼儿的游戏心理，适度设计「非零和」游戏。幼儿并非成人的缩小版。譬如「大风吹」这个经典游戏，成人觉得有输赢才刺激；但对孩子来说，听到有趣的指令、可以自由奔跑，哪怕没有输赢之分，他们依然感到很快乐。

其次，在有输赢的游戏中，建立「团队」概念。大家不是对手，而是一起玩的伙伴。同时，游戏前明确规则：「有人会赢，有人会输。」允许孩子表达失落，并教他们调节情绪的方法——深呼吸、喝水等，让孩子学会「优雅地赢」和「优雅地输」。

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最后，以「音乐椅」为例，我们可以这样改良：第一轮，椅子数与人数相同，大家听着音乐找椅子坐，熟悉规则，享受单纯的快乐；几轮之后，逐渐撤掉椅子。当有孩子没找到椅子时，老师带领全场孩子一起为离场者鼓掌，以行动表示最大的尊重。如此一来，孩子感受到的不是羞耻，而是被看见的温暖。

童年最珍贵的，不是学会赢，而是学会在输赢之间，依然保有对他人的善意。这样，在将来人生赛场上，才更懂得争取双赢，为自己、为他人创造无限可能。电邮：[email protected]

文：青妍老师

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为在职幼儿教师，对幼儿教育满怀热忱。

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