司徒圣豪 - 数字教育新篇章：引领资优学员驾驭智慧未来｜资优人语

作为香港资优教育学苑（学苑）新任院长，这是笔者首次以院长身份撰写本栏，先和各位读者问好。现时全球正值科技急促转变的时刻，要如何引领学员与时俱进，我为学苑的未来发展，提出了几点思考。

国家「十五五」规划提到需推动「人工智能+」、深化AI与科技创新融合。学苑亦积极配合国家及教育局的数字教育发展方向，致力提供多元化和高品质的资优教育，包括：启发学员探索新科技领域，激发创意思维；全方位提升学员的数码驾驭能力、伦理素养及技术应变力；培养学员的自信心与适应力，塑造具前瞻性的国际视野。

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目前，学苑在多元化的资优课程中，已深入探讨业界的最新发展及专业技术。在AI浪潮下，我们亦领先一步，教授学员AI的设计原理、运算逻辑，让学员动手建构伺服器、设计AI。这种深度学习有助锻炼学员的分析、沟通与自我管理等共通能力，为应对科技变局打下基础。

然而，随着AI成为数字教育的最大推进引擎，AI正深刻改变教育生态。现时教育工作者已可通过实时分析学生数据，实现大规模「自适应学习」（Adaptive Learning），自动调整学习内容、难度以至呈现方式。这些改变让教育跃升至因材施教的崭新阶段。

但与此同时，网络威胁的「攻击面」亦随之扩大。学生或会因缺乏知识与训练，无法识别钓鱼攻击或网络诈骗行为、泄露个人隐私。因此，我们更不能忽视由AI应用以至数字教育衍生的网络安全及风险（Cyber Security）问题。

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具体而言，我们要在人工智能应用、数字教育、网络安全三者之间，建立更紧密的联系，通过培育学员的数字素养，让学生及早具备以AI侦测威胁、阻挡攻击的能力——更早识别出与数据泄漏或机器人攻击有关的「异常行为」，并学懂管理个人数码足迹，避免他们在AI浪潮中遭受黑客或网络机器人等攻击的影响。

学苑亦一直秉持全人发展理念，推行「人才培育模式」：通过「探索兴趣」、「发展能力」、「迈向专精」3个阶段，循序引导学员将好奇心转化为专门知识，学以致用。展望未来，学苑会深化「迈向专精」阶段，协助学员拟订并实践个人化学习计划，让他们持续在热爱及具潜能的领域上精益求精，成为AI世代的领航人。

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文：司徒圣豪

作者为香港资优教育学苑院长，关注资优学生的成长。

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