黄国轩 -《真假夜莺》 驱赶死神的歌声｜绘本地图

上次我介绍了童嘉的《想要不一样》，那是我15年前看过而且非常喜欢的绘本。她的其他作品也不错，但2018年出版的《真假夜莺》我还未细读。根据作者在后记所说，她在2002年为了参加一个纪念安徒生的插画比赛，用了至少5年时间搜集资料、研究和创作，再累积7年才完稿，然后又过几年才出版，花了不少心力。

《真假夜莺》。图片由作者提供

这本绘本的对象定位大概是初小阶段，介乎于儿童图画书与桥梁书之间。当时我对桥梁书还没有太大兴趣，所以只是简单翻过。事隔多年，我的知识增加了、兴趣广泛了，时代也变了，读这本书有了不一样的体会，可以谈一谈。

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《真假夜莺》的插画以黑白为主，穿插于童嘉重述的故事中。这本书改编安徒生的经典童话《夜莺》，经过童嘉的艺术构思，赋予了个人的风格。黑白图画既有独特的美学效果，又符合桥梁书的设计取向。童嘉并没有过多改编或颠覆原作，主要是用动物角色来设计故事人物，较易吸引孩子；另外，从书名也能发现，童嘉想凸显出「真假」的意涵。皇上是只狮子，他在书册中发现夜莺有美妙的歌声，于是派人去寻找。猫儿小女孩引路，邀请牠为皇上唱歌，然后带牠入宫中。牠的歌声令皇上感动得流泪了，童嘉运用了一个跨版凝聚读者的情绪。

另一个令我注目的跨版是死神的俯视。话说有个工匠制作了一只机械夜莺给皇上。它需要转动发条才能歌唱，但确实能唱得很好。不过它已使用过度，不可再常用。真正的夜莺早已飞走了。皇上大病了一场，死神降临在床边。没有人转动发条启动机械夜莺，驱赶死神，幸好真正的夜莺及时赶到……

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今天阅读这个故事意味深长。人工智能大行其道，已能模仿人类工作和创作，效率高，处理事情越来越精准，作品也越来越好。可是，它毕竟是机械，没有人输入指令，就如没有人转动发条一样，最终只不过是一堆冷冰冰的数据和零件。那么，唯有真正的生命才有温度、有灵魂，与人产生真实的互动连结，实在无可取代。今天看来，童嘉的《真假夜莺》带给我们更深刻的反省。

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作者曾任绘本馆副店长，现开设「小火苗绘本屋」FB专页评介绘本；大专兼职讲师、编辑。

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