立夏2026｜立夏习俗介绍 为何有吃蛋传统？古人如何消暑？｜星岛教室

立夏，二十四节气中的第七个节气，揭开盛夏序章的锣鼓手。它总在每年5月5日至6日间挟着腾腾热浪如期赴约，来势浩荡，有时雷声如吼、电光如刃，不留情面地倒下瓢泼大雨，誓要把大家变成狼狈的「落汤鸡」。去年香港的立夏竟热至摄氏32度，几乎追平1952年的32.4度高温纪录，未知今年会否因气候反常而再创新猷？

暑气初动 以食养生

立夏蛋 (图片由作者提供)

盛夏将临，暑气蒸腾，心火易旺，人也不免心浮气躁。稍不留神，或祸从口出，与人结怨。古语云：「事缓则圆。」说话前不妨深呼吸三次，让心绪归于平静，免得意气用事。此外，不妨以时令水果调息身心、清热养神。清甜的西瓜实属解暑良品。一口咬下，满嘴沁凉，再多的糟心事，恐怕也随之烟消云散。

西方有复活节吃蛋的传统；东方则有立夏吃蛋的习俗。相传女娲娘娘曾教导百姓，于立夏之日，让孩童胸前挂上煮熟的鸡蛋或鸭蛋，便能驱退「疰夏」——由暑气耗损正气所引发的季节性病症。由此便有「立夏吃蛋，石头踩烂」的民谚，意谓立夏吃蛋，能预防夏季疲乏、食欲不振等苦夏症状，使人精力十足，连石头也能一脚踩碎似的。加之鸡蛋浑圆饱满，吃蛋也有「把圆满吃进肚」的吉祥寓意，象征平安康健。

立夏蛋（左图）最经典的做法，莫过于以茶叶末、胡桃壳慢火熬煮，再添入茴香、肉卤、桂皮、姜末等香料，最终熬成一颗色泽古朴的茶叶蛋。入口时，芳香四溢，让人回味无穷、念念不忘。

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「朱明」长照 生命焕发

石榴花 (图片由作者提供)

立夏又称「春尽」，随着昼长夜短、雷雨增多、气温升高，万物告别了春天的萌发，即将进入生机蓬勃的新一章。《尔雅》曾提到：「春为发生、夏为长嬴、秋为收成、冬为安宁」，「嬴」亦取其有余、充盈之意，是夏日万物繁盛生长的最佳例证。《尔雅》亦云：「春为青阳，夏为朱明，秋为白藏，冬为玄英。」夏天以其阳光普照、火气增生而又称为「朱明」，以一把热情之火照亮天地。

或许诗人们敏于捕捉人们在季节更迭之间的微妙情绪，总能在空气中嗅出一丝春去夏来的愉悦。

陆游在〈立夏〉一诗中写道：「泥新巢燕闹，花尽蜜蜂稀」——燕子们趁着泥土湿润时尽情欢闹，此时百花开尽，采蜜的「蜂潮」已退，万物沐浴于阳光之中；「槐柳阴初密，帘栊暑尚微」，路旁的槐树、柳树已换上一袭绿袍，初生的暑气悄悄从门户溜进千家万户，轻轻掀开了初夏的帷幕。

苏轼在〈阮郎归．初夏〉一词中写道：「微雨过，小荷翻。榴花开欲然。」写尽雨后荷叶翻转的灵动之姿，榴花明艳如火，画面跃然纸上。诗人以文字捕捉初夏动人的一瞬，记录生命的焕发。

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午后浅眠 静心消暑

身处南方，初夏总伴着一丝闷热与潮湿，路上行人挥汗如雨，为避暑热各出其谋。没有冷气、冰箱，文人雅士们又是如何消暑呢？

「宅」在家倒不失为一个选择。苏轼〈阮郎归．初夏〉写道：「绿槐高柳咽新蝉，薰风初入弦。碧纱窗下水沉烟，棋声惊昼眠。」窗外槐柳成荫，微风过处，虫鸣鸟叫声声入耳，午后浅眠甚是惬意。白居易〈池上早夏〉有云：「静拂琴床席，香开酒库门。」闲来无事，对窗抚琴、浅酌数杯，寻常日子里静下心来，反而觅得几分清凉。

冷知识 BOX：「斗蛋」与「三候」

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立夏这天，孩子们会玩「斗蛋」游戏。玩法是将煮熟的鸡蛋放进编织小网袋，挂在胸前，然后蛋头撞蛋头，蛋尾击蛋尾，壳硬而不碎者为胜。最终胜出的蛋便获封「蛋王」。

此外，立夏又分为「三候」：「一候蝼蝈鸣，二候蚯蚓出，三候王瓜生。」立夏到来，我们会先听到蝼蝈一类的昆虫昂首在树梢头鸣叫，接着到「潜伏」在三寸黄土之下的蚯蚓忙着「探出头来」，最后便是王瓜（又称野甜瓜）沿着藤蔓茁壮生长。这些生活中的小观察可见初夏对土壤、气温各方面带来无声的变化，适时放下手中的手提电话，重新打开五感，便能找回我们的心灵之眼。

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历史充电站：迎夏

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《礼记》曾记载：「立夏之日，天子亲帅三公、九卿、大夫，以迎夏于南郊。」古代帝王于立夏这天，率领文武百官，以庄重仪式迎接夏日的到来。这种隆重的「仪式感」不仅能看到古人对立夏的重视，更是向天下百姓传达季节更替的重要讯息——让百姓按节气处理农务、规划生活，不误农时，不失天时。

本栏逢周一刊出，由教育评议会邀请资深中小学教师及校长撰写。文章以生动有趣的方式，透过中国节气气候、各地风土民情及历史人物故事，带领读者探索中国文化与历史的奥妙。

文：中华基金中学中文科主任胡诵恩、中华基金中学中文科老师简文雅

本文标题原为〈立夏〉。

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