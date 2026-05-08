高晓君、严颖衡 - 学生化身导赏员 发掘校园之美｜学友智库

校园是学生成长的第二个家，但日常匆匆走过，往往忽略了其中蕴藏的历史与美感。本次「校园游踪」导赏团活动，旨在让学生转换身份——从「观察者」变成「导赏员」，以新鲜视角重新审视熟悉的环境。通过分组游览、海报制作与汇报分享，学生不止认识校园建筑的外观，更学会挖掘背后的故事与情感。本文将从学生的学习过程和得着，以及教师的观察反思两方面，分享本次教学体会。

校园有不少特色值得学生发掘。示意图

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活动开始时，学生按组别手持路线图游览校园，在操场、纪念台、图书馆、礼堂等观察点停下，认真记录建筑特色及个人感受。

回到课室后，学生合力制作海报，讨论哪些景点最具「校园特色」。他们绞尽脑汁，创作出每个景点的描述，学生不止写外观，更尝试加入故事与感受，例如加入自己创作的密室逃脱活动，发挥团体创意。汇报时，各组轮流推介自己的导赏团，有组别以「探索隐藏打卡点」作卖点，生动有趣。

最后的个人作文，学生能把观察与情感融入文字，写出「校园内最温暖的一角」、「最宁静的一角」等真挚作品。整个过程，学生学会了细心观察、合作解决问题，以及如何有层次地介绍景物。

作为教师，最令我欣喜的是学生的投入程度。向来粗心的学生，在校园游览时也能发现墙上瓷砖的细微裂痕，并联想到岁月的痕迹。这证明只要活动设计贴近生活、赋予学生真实的任务角色，他们的内在动机会被大大激发。

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我观察到，小组制作海报时曾出现意见分歧，但学生能自行协商、取舍景点，并在海报上以不同特色作为自己小组的宣传重点，这正是团队合作能力的体现。

未来若再进行同类活动，希望预留更多时间让学生互相评赏海报，或者邀请其他班级担任「游客」投票，进一步增强真实感与成就感。这次导赏团不止是一堂语文课，更是一次让学生与校园建立情感连结的旅程。

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文：高晓君、严颖衡

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为中学辅导主任高晓君和中文科老师严颖衡。

本文标题原为〈心灵导赏——发掘校园之美〉。

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