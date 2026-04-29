心理学家讲解灾后情绪支援 PTSD有哪些常见症状？｜教学有心人

宏福苑大火虽然已事隔约5个月，但善后工作仍然进行中，灾民仍受到不同方面及程度的影响。《教学有心人》节目早前邀请注册辅导心理学家龚衍铭与注册教育心理学家彭智华，就大型灾祸后的情绪支援与疏导提供专业建议。

宏福苑大火发生后，不少市民都需要接受情绪支援。示意图

龚衍铭指出，经历大型天灾人祸后出现急性压力反应属正常现象，如反复回想事件、食欲或睡眠变化等。若短时间内有这些反应毋须过度担忧，关键是避免压抑感受，应寻找信任的亲友倾诉，或组成互助小组分享感受，互相聆听与陪伴。

学校可采取分层支援模式：全校层面通过集会让师生了解事件并表达关怀；小组层面识别受影响较深的学生进行辅导；个别层面则为需要长期跟进的学生提供专业支援。学校应密切观察学生的睡眠、饮食、社交及情绪变化，并鼓励同侪互助，及早发现潜在困扰。

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对于不愿表达情绪的人，彭智华建议采用非口语方式疏导，如绘本阅读、绘画、接触大自然等，通过陪伴而非强逼倾诉，提供安全感。龚衍铭亦鼓励大众学习自我关怀，定时检视自身情绪状态，通过简单方法如「给自己一个拥抱」来缓解孤独与无助感。

创伤后压力症（英文简称PTSD）常见症状包括情绪闪回（感到重新经历创伤）、噩梦、逃避相关场合或人物，并可能伴随头痛、心悸、食欲不振等生理反应。若症状持续一个月以上，建议寻求临床心理学家或精神科医生的专业评估。两位专家强调，面对重大灾难，社会需以体谅与接纳的态度，尊重每个人不同的复原节奏。通过学校、家庭与专业人士的协作，逐步疏导情绪，重建心理复原力，才能共同走过哀伤，回归日常生活。

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本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文标题原为〈情绪支援与疏导〉。

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