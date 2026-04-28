郑淑华 - 让AI扎根爱德 成为祝福他人的力量︱津中乐道

人工智能浪潮席卷全球，学校应如何推动AI教育？早前我到福州出席世界教育前沿论坛，分享的题目是「AI教育的锚该定在何处？」在屯门天主教中学，答案十分清晰：AI教育必须扎根爱德，以「AI in Value, Value in Action」为信念，让科技不止提升能力，更承载人的价值。

科技传递温暖

因为爱他人，我们更应学会以科技成为别人的祝福。（AI 生成示意图）

屯天一向重视爱德教育，强调爱自己、爱他人。因为爱自己，所以愿意装备自己，成为懂得自学、乐于思考的学习者。AI时代下，师生不必被动等待新产品，而是可以主动创造学习工具。例如中六学生运用智能体模拟大学入学面试，通过自然语音对答反复锻炼英语表达，培养自主学习能力。

但AI教育若只停留在技能层面，仍然不足够。因为爱他人，我们更应学会以科技成为别人的祝福。早前，本校校园电视台学生参与「耆青留影——乐龄岁月AI婚纱摄影」活动，到老人院为老夫妇拍摄婚纱照。学生先访问长者，聆听他们相伴数十载的故事，再运用AI技术，把承载回忆的爱情元素融入照片，制作成独一无二的婚纱照。

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这不止是一项科技活动，更是一堂价值教育课。学生学习的不止是摄影与影像生成，更是耐心聆听、设身处地、将心比心。科技最有意义的用途，不是炫耀功能，而是回应他人需要，保存生命故事，传递温暖。

活动也体现了屯天一脉相承的人本关怀。历来本校毕业生从事最多的3类职业，就是老师、社工与医护。这份世代相传、以人为本的关怀，正正筑成屯天人的核心价值。今次活动由校友叶家维以社工身份参与带领，更见证了这份精神的延续。

AI年代充满不确定，但教育不能失去方向。真正重要的，不是学生会否使用AI，而是他们会用AI成为怎样的人。当科技扎根爱德，价值化为行动，AI便不止是工具，而是关爱他人、服务社群、成全生命的桥梁。愿屯天继续成为一间以爱陪伴学生成长的学校。

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文：郑淑华

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为屯门天主教中学校长。

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