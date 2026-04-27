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梁惠君 - 「EC精灵」化身沟通桥梁 师生共建正向和谐校园｜教评心思

知识转移
更新时间：13:30 2026-04-27 HKT
发布时间：13:30 2026-04-27 HKT

我们正身处一个科技发达、AI盛行的年代，虽然技术能取代繁琐的工作，却无法取代人与人之间最真挚的连结。今年，风采中学辅导周以「EC精灵：有效沟通活动」（Effective Communication）为主题，通过一系列多元化的体验，推广正向沟通、关爱与尊重差异的信息。

分享与聆听

风采中学辅导周以「EC精灵：有效沟通活动」为主题，通过一系列多元化的体验，推广正向沟通、关爱与尊重差异的信息。（作者提供）
风采中学辅导周以「EC精灵：有效沟通活动」为主题，通过一系列多元化的体验，推广正向沟通、关爱与尊重差异的信息。（作者提供）

活动由辅导组老师、社工及「学校小天使」团队共同策划，题材丰富且贴近学生的日常校园生活。为了引发深度思考，学校特别在早读时段安排具启发性的阅读材料，分享演讲家塞莱斯特．海德利（Celeste Headlee）的「6个沟通锦囊」，鼓励学生在对话中专注当下、多问开放式问题，并保持学习心态。

辅导周的午间摊位游戏，向来是师生翘首以待的环节。今年的4个摊位设计别出心裁，充满互动性，引领同学从不同角度反思人际互动：

第一个摊位「自我认识」：通过收集学生的MBTI性格数据，让大家看见校园内多元的性格特质，学习尊重个体差异，和谐共处。

第二个摊位「选择」：借由心理测验与座位选择投票，让同学明白每个人都有独特的考量，选择本无对错，关键在于接纳自我的独特性。

延伸阅读：梁惠君 - 奥运飞人来访 激发学生追梦决心｜教评心思

第三个摊位「聆听与回应」：同学需对AI人物图撰写评价，随后随机抽选他人的评论并回馈感受。这场「角色转换」的体验，让学生深刻体会到文字评价对他人的真实影响力。

第四个摊位「祝福」：同学发挥创意制作迷你CD吊饰，并利用内置的NFC贴片连结至关于「建立良好关系」的帖文与歌曲，提醒大家在维系感情的同时，也要保持适当的相处距离。

除了摊位游戏，今年更推出了多项活动。「师生厨房Master Chef」烹饪比赛以美味拉近距离；「辅导周点唱」环节则让心声随广播传遍校园，让学生通过音符与话语，向珍视的对象传递温暖。此外，周会上的「互动小剧场」通过生动情境引发讨论，引导学生反思「第一印象」的偏误，学习以更开放、尊重的态度去理解他人。

延伸阅读：陈许华 - 灵魂之问：教育能触及那不可测的深处吗？｜教评心思

良好的对话始于「分享」与「聆听」的完美平衡。我们期盼这次辅导周的点滴，能如同一颗名为「有效沟通」的种子，在每位风采中学师生心中萌芽。愿这份同理心与沟通智慧，能陪伴风采学子建立正向的人际关系，自信地面对未来人生中的各项挑战。

文：梁惠君

作者为风采中学（教育评议会主办）校长、教育评议会副主席。

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