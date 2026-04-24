苗延琼 - 社交看似正常 也有机会患上自闭症？｜苗想teen开

Rose的学业成绩并不差。呈分试之后，父母容许她暂时不上学，她能长时间留在家中玩游戏机。升上中学后，情况更为明显。开学约两个月，Rose已完全拒绝返学。母亲尝试驾车送她到校门口，但她始终不肯下车，最终引起校方关注，并转介接受评估。

有些自闭症个案不易被发现。示意图

初次会面时，Rose与母亲一同前来。她全程戴着耳机，双手紧握手机，几乎没有与人有眼神接触。当被问及对学校的感受，她表示并不挂念老师或同学，并认为自己在网络游戏中已有足够朋友。对于他人是否挂念她，她亦显得漠不关心。她的母亲表示，Rose过往在校内颇受欢迎。然而，这与临床观察所见存在明显落差。基于上述矛盾，最终安排Rose接受进一步心理评估。结果显示，她属于高功能自闭谱系症候群，并伴随一定程度的社交困难。

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事实上，女性的自闭症个案往往较难被识别，尤其是高功能类型。她们在学业上通常没有明显障碍，在社交上亦会通过观察与模仿他人行为，尝试融入群体。因此，在小学阶段，问题未必显著。然而，随着升上中学，人际关系变得更为复杂，涉及更多情绪理解与隐含的社交规则，这些挑战往往超出她们的应对能力。

对Rose而言，虚拟世界反而提供了一个相对可控的环境。游戏具有明确规则与即时回馈，不需要解读复杂的人际讯号，亦能带来即时满足感。相较之下，现实世界的社交互动显得困难且缺乏吸引力。她对手机与网络的依赖，并不单纯是行为上的沉迷，更反映她在真实社交中未能获得足够的满足与连结。

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这宗个案亦引发对教育制度的反思。长期以来，教育着重知识传授与记忆能力，但在人工智能快速发展的时代，单纯的学术表现已不再是唯一指标。相对而言，人际互动能力、情绪理解、同理心及沟通技巧，才是更具持续价值的核心能力。

当一名学生在学业上表现良好，却在情感与社交层面逐渐与现实世界脱节，值得社会与教育界深入关注。教育的目标，并不仅在于培养知识，更在于协助个体建立与他人及社会的连结。

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文：苗延琼

作者为私人执业精神科专科医生，育有两子。

原文标题为〈女孩子的自闭症〉。

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