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陈卓禧 - 数码年代好奇心要有界线｜卓言絮语

知识转移
更新时间：13:30 2026-04-23 HKT
发布时间：13:30 2026-04-23 HKT

在数码科技高速演进的今天，网络安全不再只是技术人员的专业范畴，而是牵动社会稳定与国家安全的重要课题。上周的「全民国家安全教育日」，中央港澳办夏宝龙主任连串反问：「没有安全哪来的香港由治及兴？没有安全哪来的香港美好明天？」明确指出必须打造高水平安全，才能护航高质量发展。

图片由作者提供
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延伸阅读：陈卓禧 - 人工智能或可消弭高考压力｜卓言絮语

制度与科技越是先进，越不能忽略背后关键的一环——人。保安局副局长卓孝业在港专的网络安全教育活动上指出，不少安全漏洞问题往往不在技术层面，而在于使用者的疏忽与警觉不足。

近年，针对香港的网络攻击持续增加。警务处网罪科总警司林焯豪透露，青少年正成为黑客眼中的「易操控目标」，单在2025年，学生已占科技罪案受害人约一成，涉款高达9800万元。

林Sir特别警告，现今黑客广泛利用人工智能及深伪技术（Deepfake）犯案，例如用AI生成帐号诱骗青年裸聊，令2025年学生受害比例快速飙升至28%。这反映出年轻人虽熟悉科技操作，却未必具备足够的防范意识。

延伸阅读：陈卓禧 - 引进海外生源 筑牢国际人才高地｜卓言絮语

要提升年轻一代的防护能力，不能流于空谈。林Sir给大家实用忠告：首先，年轻人的「好奇心」必须要有「界线」。在网络世界必须建立一套「零信任」的态度，当遇到不明程式要求过度授权，或陌生人索取个人资料时，必须先怀疑其动机，把关好每一次的点击。

其次，林Sir强调「责任」比「技术」更珍贵。他举例指，曾有大学生利用AI换脸工具将同学生活照伪造成不雅影像，这类自以为「好玩」的举动不仅伤害他人，更可能触犯法律。这提醒我们，真正的网络高手必须是责任与技术兼备，明白维护网络安全既是自我保护，也是应尽的公民责任，防止坏人通过某人的漏洞破坏社会。
　　
网络安全没有「局外人」。数码时代的防线，是由每一个使用者的判断与行为共同筑成。唯有从自身做起，社会才能真正筑牢防线，为香港的长治久安与国家的网络安全，承担起应有的责任。

电邮：[email protected]

文：陈卓禧 

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

 

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