冯汉贤 - 未来AI世代 升学选科点样拣？｜谈经论学

随着人工智能（AI）急速发展，世界正经历翻天覆地的变化。不少学生和家长都在问：未来社会需要怎样的人才？升学选科又该如何抉择？

在AI世代，社会需要哪类人才？示意图

人们自然认为AI时代必然对电脑科学等相关学科最有利，如现时也有不少大学开设人工智能主修。然而，也有另一种声音：一些看似与AI毫无关系的学科，在未来也能乘AI之势而起。

全球最大晶片制造商NVIDIA总裁黄仁勋，早前在一个Podcast节目中说：「自然语言就是AI的程式语言。」更预测「语言/人文学科专业的学生将会超越电脑科学系的学生」。在他看来，随着AI发展，人们最需要学习的不再是程式码，而是用精准的人类语言向AI下达指令。擅长驾驭语言、具备逻辑与批判思考的文科生，反而有机会在AI时代脱颖而出。

美国纪实作家乔治．安德斯，在其早期的著作《你能做任何工作：「无用的」自由技艺科的惊人力量》中，引用美国就业市场数据指出，在创造的1010万个新岗位中，高达90%与「人文学科」有关，而非纯技术工作。安德斯认为，这世界需要拥有「文科思维」——即解决没有标准答案的复杂问题，能考量多方角度，理解人际互动复杂性的人。

放眼当今AI巨头的高层，语言/人文学科专业背景的例子比比皆是。例如AI公司Anthropic联合创办人兼总裁丹妮拉．阿莫迪，大学主修的是英文文学。在她的公司里，还有一位哲学博士专门负责塑造AI的「道德灵魂」。此外，DeepMind创办人之一穆斯塔法．苏莱曼攻读的是哲学与神学，Palantir CEO亚历克斯．卡普则主修法学与新古典社会理论。可见，语言/人文学科的训练，也可在AI世纪中大放异彩。

笔者无意在此作出在AI世代中哪个专业/学科会较其他的发展得更好的结论，而只欲强调人们毋须对AI取代工作具过分恐惧。正如工业革命淘汰了部分传统技艺，却创造了更多新机会。与其恐惧AI，不如拥抱它。被淘汰的不是某个特定专业，而是不愿灵活调整的人。与其纠结选文科、理科或其他学科，不如问自己：我是否愿意持续学习，拥抱并顺应变化。

文：冯汉贤

作者为香港布厂商会朱石麟中学校长、行政长官卓越教学奖获奖者。

本文标题原为〈AI世代下的人才需求〉。

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