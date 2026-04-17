小学生拍拖？老师如何引导建立健康友谊？｜护苗信箱

张教授：

我是一名小学教师，担任高小的班主任，近来发现学生之间互相称呼对方为男女朋友，亦有一些我认为超越普通同学关系的接触，例如牵手相约到图书馆。以我的观察，尽管现阶段并未发生严重事情，但作为老师，我是否应该给予他们甚么指导？

学生应了解友谊和恋爱关系的界限。示意图

张教授答：

作为一名小学教师，面对学生之间的情感互动，特别是他们互相称呼对方为男女朋友，这确实是一个值得关注的现象。以下是一些建议，帮助你在这方面提供指导：

首先观察学生行为的频率及性质，了解这些互动是否仅是友谊的表现，或是有其他情感需求。这有助你更好地理解学生之间的关系动态。 找合适的时机与学生进行对谈，了解他们对彼此的看法和友谊的理解。鼓励学生在遇到困惑或问题时，随时找你商量。在这个过程中，你可以适当表达自己对于同学间互动的看法，强调友谊的重要性。 在课堂上设计关于友谊、尊重和界线的活动。帮助学生了解健康的友谊和恋爱关系的界限，强调尊重、同意和个人空间的重要性。不仅能帮助他们建立健康的人际关系，还能鼓励他们在需要时勇于表达自己的界线。 与家长保持良好的沟通，让他们了解孩子在学校的情感互动情况。可以建议家长在家庭中进行相关的讨论，提升孩子的情感智商，帮助他们更好地理解人际关系。 在班级中建立明确的行为规范，让学生知道哪些行为是被接受的、哪些是不被接受的。这有助维护班级和谐氛围，让学生在互动中有更清晰的界限。 持续观察学生之间的互动，注意是否出现不当行为或情感依赖的迹象。在必要时介入，重申适当的行为界线，确保学生能在健康的环境中学习和成长。

希望通过以上方法，能够帮助学生建立健康的友谊。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

本栏由护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院张锦芳教授解答。

本文标题原为〈协助学生建立健康友谊〉。

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