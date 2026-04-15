Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

校园艺术大使2026｜黏土、陶艺、模型 4位校园艺术大使用双手说故事

知识转移
更新时间：08:00 2026-04-15 HKT
发布时间：08:00 2026-04-15 HKT

由香港艺术发展局主办的「校园艺术大使计划」至今共委任超过19,000位来自中、小学及特殊学校学生。踏入第十八届，今年以「聚合·艺想」为主题，鼓励学生透过跨媒介艺术探索无限可能。今次分享的四位校园艺术大使 —— 邓昊扬、刘卓宜、周诺允、简莆霖，分别用黏土、陶泥与纸皮，变出海龟、风铃与唐楼。让我们一起走进这四位小艺术家的世界，看看他们如何用双手创作出充满温度与想像力的作品。

3月至5月期间，《阳光校园》将陆续刊登新一届校园艺术大使过往的艺术体验与感悟，分享他们在艺术旅途上的收获与精彩瞬间。计划详情：>>按此<<

1) 艺术大使：邓昊扬 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学（小学部）（小五）

邓昊扬同学创作的小熊「PERCCI」。
邓昊扬同学创作的小熊「PERCCI」。

在我缤纷多彩的黏土世界里，我创造了自己最喜爱的小熊「PERCCI」——他是我们学校的吉祥物。我把PERCCI想像成一位活泼的小伙伴，走出日常，与我一同举办一场充满欢乐的派对。派对上摆满了我最爱的甜点：铺上糖霜的彩虹波板糖、洒满彩色糖针的朱古力冬甩，还有点缀着鲜红士多啤梨的奶油蛋糕，每一样都像从童话里走出来，充满甜蜜的惊喜。

为了让作品更有动感和梦幻的感觉，我特意把一个装满七彩糖果的透明玻璃罐倒转，轻轻放在PERCCI的头上。只要PERCCI微微一动，糖果仿佛就会从空中洒落，化作一片漫天欢乐的色彩。透过这个夸张又充满想像力的构图，我希望邀请每一位欣赏作品的人，一同进入这个甜蜜的小乐园，感受那份纯真而简单的快乐。

创作这件黏土作品时，我感受到揉捏黏土带来的温暖与喜悦。希望PERCCI和他头上的「糖果云」，也能为大家带来满满的好心情，让笑容在心中飞扬一整天。   

2) 艺术大使：刘卓宜 轩尼诗道官立小学（铜锣湾）（小六）

刘卓宜同学的作品《塑海新生•美景回龟》。
刘卓宜同学的作品《塑海新生•美景回龟》。

《塑海新生•美景回龟》是我近期创作的一件立体艺术装置作品。作品以海龟为主题，象征海洋生态，并反映塑胶污染对海洋生物的严重威胁。

作品运用强烈对比的构图，将两个截然不同的海洋世界并置呈现。作品一侧描绘被塑胶袋、鱼网及樽盖淹没的受污染岸边，龟壳以气泡胶和熔黏塑片构成，呈现缠绕与裂痕的状态。旁边再以回收樽身及轻黏土塑造成白化珊瑚，象征受伤而脆弱的海洋环境。

作品另一侧则呈现洁净而充满生机的海域。我运用彩色黏土，结合樽盖与吸管等回收物料，构筑出缤纷的珊瑚花园。海龟能顺利上岸产卵，孵化出的小海龟自由地游向大海，画面充满着希望与新生。透过两个世界的对照，我希望凸显环境保护的重要性，以及人类行为对海洋未来的深远影响。

本作品特别使用升级再造的材料进行创作，让我更深刻体会到艺术不仅是美的呈现，更能成为引发社会反思的力量。我希望透过这件作品，提醒大众珍惜资源，减少塑胶污染，守护海洋生态，让海龟得以真正回归自然，让海洋重现生机。   

3) 艺术大使：周诺允 圣公会圣安德烈小学（小六）

周诺允同学的陶艺作品。
周诺允同学的陶艺作品。

学习艺术不仅提升我对艺术的修养，更培养了我的毅力与耐性。  

两年前，我从最基本的手捏陶土开始，一步一步踏进陶艺的世界。最初，我用双手塑造平面的鱼形装饰，其后挑战立体的猫头风铃雕塑，继而再学习拉坯，逐渐加深对陶艺创作的理解。当我开始学习拉坯时，双手在旋转的陶轮上微微颤抖。经过多次尝试，终于成功拉出人生中第一个陶杯。之后，我更掌握了上釉技巧，制作出色彩缤纷的碗盘，以及充满个性的豹型面具。

陶艺创作的过程并不一帆风顺，作品常因干裂或烧制失败而破碎。面对一次又一次的失败，我始终抱着屡败屡试的精神，从不气馁，并学会细心修补作品的方法。渐渐地，我开始享受每一次重来的过程，从中体会创作的乐趣与成长。

最令我难忘是完成属于自己的陶制风铃，将它挂在家中的窗边，随风响起清脆悦耳的声音。假日里，我捧着亲手制作的陶杯，品尝一杯热腾腾的朱古力，心中满载成就感与温暖。我期望未来可以分享更多创作的经验与历程，让更多人体验「不一样的艺术」。

4) 艺术大使：简莆霖 石篱天主教小学（小五）

简莆霖同学的唐楼模型作品。
简莆霖同学的唐楼模型作品。

我近期创作了一件唐楼模型作品，希望透过模型呈现旧日香港的建筑面貌。唐楼是老社区中常见的建筑，它充满浓厚的生活气息。作品中的破旧墙壁、褪色的招牌及风化的纹理，都是岁月留下的痕迹，也是我要在模型中保存的「老香港」气息。

在制作过程中，我使用纸皮搭建唐楼的主体结构。为了营造出旧建筑的感觉，我在颜色的配搭上使用了多层深色颜料，层层涂抹和混合，让墙身营造出陈旧的气氛，展现出唐楼饱经岁月的质感。

模型里的「周记」招牌，是我参考老香港街舖的样式亲手绘画的，而「买一送一」的直立招牌，也模仿了街边小店常见的宣传方式。在唐楼的顶部，我用黏土制作了一个小人偶，还搭配了两个灯箱及玻璃幕墙的装饰，希望还原昔日旧社区的面貌。

我十分享受整个创作过程，因为可以一边动手做模型，一边想像从前香港人的生活。我更希望未来能接触更多样化的艺术形式，并和更多朋友合作创作更多有趣的作品，与身边每一个人分享艺术带来的乐趣。

延伸阅读：

校园艺术大使2026｜小小音乐家 闪耀大舞台 4位校园艺术大使的动人乐章

校园艺术大使2026｜色彩与想像之间 四位小学生笔下的艺术世界

  

 

 

↓即睇DSE2026专页↓

↓即睇DSE2026专页↓

最Hit
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
20小时前
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
时事热话
18小时前
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
01:40
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
社会
19小时前
港漂公开低成本香港生活：「有丰俭由人的自由」！房租+交通+生活费月花四位数 每日饭钱只需咁多？
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
生活百科
14小时前
第40期六合彩今晚（4月14日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达1,800万元。资料图片
六合彩︱1800万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
10小时前
曾志伟73岁生日派对移师深圳 逾百艺人云集贺寿场面墟冚 谭咏麟、苗侨伟北上列阵撑场
曾志伟73岁生日派对移师深圳 逾百艺人云集贺寿场面墟冚 谭咏麟、苗侨伟北上列阵撑场
影视圈
15小时前
京都11岁男童「人间蒸发」证实死亡 无明显伤势死因不详【附疑点分析】
京都11岁男童「人间蒸发」证实死亡 无明显伤势疑点重重
即时国际
11小时前
全红婵将缺席下月的游泳世界杯决赛。图为她去年参加第十五届全国运动会情况。中新社
全红婵缺席跳水世界杯决赛 内媒：非主动弃赛
即时中国
15小时前
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
2026-04-13 18:28 HKT
吴子冲秘恋尹诗沛五年直播「激咀」放闪认爱 发展姊弟恋终甩「蔡嘉欣前度」标签
吴子冲秘恋尹诗沛五年直播「激咀」放闪认爱 发展姊弟恋终甩「蔡嘉欣前度」标签
影视圈
12小时前