校园艺术大使2026｜黏土、陶艺、模型 4位校园艺术大使用双手说故事

由香港艺术发展局主办的「校园艺术大使计划」至今共委任超过19,000位来自中、小学及特殊学校学生。踏入第十八届，今年以「聚合·艺想」为主题，鼓励学生透过跨媒介艺术探索无限可能。今次分享的四位校园艺术大使 —— 邓昊扬、刘卓宜、周诺允、简莆霖，分别用黏土、陶泥与纸皮，变出海龟、风铃与唐楼。让我们一起走进这四位小艺术家的世界，看看他们如何用双手创作出充满温度与想像力的作品。

3月至5月期间，《阳光校园》将陆续刊登新一届校园艺术大使过往的艺术体验与感悟，分享他们在艺术旅途上的收获与精彩瞬间。计划详情：>>按此<<

1) 艺术大使：邓昊扬 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学（小学部）（小五）

邓昊扬同学创作的小熊「PERCCI」。

在我缤纷多彩的黏土世界里，我创造了自己最喜爱的小熊「PERCCI」——他是我们学校的吉祥物。我把PERCCI想像成一位活泼的小伙伴，走出日常，与我一同举办一场充满欢乐的派对。派对上摆满了我最爱的甜点：铺上糖霜的彩虹波板糖、洒满彩色糖针的朱古力冬甩，还有点缀着鲜红士多啤梨的奶油蛋糕，每一样都像从童话里走出来，充满甜蜜的惊喜。

为了让作品更有动感和梦幻的感觉，我特意把一个装满七彩糖果的透明玻璃罐倒转，轻轻放在PERCCI的头上。只要PERCCI微微一动，糖果仿佛就会从空中洒落，化作一片漫天欢乐的色彩。透过这个夸张又充满想像力的构图，我希望邀请每一位欣赏作品的人，一同进入这个甜蜜的小乐园，感受那份纯真而简单的快乐。

创作这件黏土作品时，我感受到揉捏黏土带来的温暖与喜悦。希望PERCCI和他头上的「糖果云」，也能为大家带来满满的好心情，让笑容在心中飞扬一整天。

2) 艺术大使：刘卓宜 轩尼诗道官立小学（铜锣湾）（小六）

刘卓宜同学的作品《塑海新生•美景回龟》。

《塑海新生•美景回龟》是我近期创作的一件立体艺术装置作品。作品以海龟为主题，象征海洋生态，并反映塑胶污染对海洋生物的严重威胁。

作品运用强烈对比的构图，将两个截然不同的海洋世界并置呈现。作品一侧描绘被塑胶袋、鱼网及樽盖淹没的受污染岸边，龟壳以气泡胶和熔黏塑片构成，呈现缠绕与裂痕的状态。旁边再以回收樽身及轻黏土塑造成白化珊瑚，象征受伤而脆弱的海洋环境。

作品另一侧则呈现洁净而充满生机的海域。我运用彩色黏土，结合樽盖与吸管等回收物料，构筑出缤纷的珊瑚花园。海龟能顺利上岸产卵，孵化出的小海龟自由地游向大海，画面充满着希望与新生。透过两个世界的对照，我希望凸显环境保护的重要性，以及人类行为对海洋未来的深远影响。

本作品特别使用升级再造的材料进行创作，让我更深刻体会到艺术不仅是美的呈现，更能成为引发社会反思的力量。我希望透过这件作品，提醒大众珍惜资源，减少塑胶污染，守护海洋生态，让海龟得以真正回归自然，让海洋重现生机。

3) 艺术大使：周诺允 圣公会圣安德烈小学（小六）

周诺允同学的陶艺作品。

学习艺术不仅提升我对艺术的修养，更培养了我的毅力与耐性。

两年前，我从最基本的手捏陶土开始，一步一步踏进陶艺的世界。最初，我用双手塑造平面的鱼形装饰，其后挑战立体的猫头风铃雕塑，继而再学习拉坯，逐渐加深对陶艺创作的理解。当我开始学习拉坯时，双手在旋转的陶轮上微微颤抖。经过多次尝试，终于成功拉出人生中第一个陶杯。之后，我更掌握了上釉技巧，制作出色彩缤纷的碗盘，以及充满个性的豹型面具。

陶艺创作的过程并不一帆风顺，作品常因干裂或烧制失败而破碎。面对一次又一次的失败，我始终抱着屡败屡试的精神，从不气馁，并学会细心修补作品的方法。渐渐地，我开始享受每一次重来的过程，从中体会创作的乐趣与成长。

最令我难忘是完成属于自己的陶制风铃，将它挂在家中的窗边，随风响起清脆悦耳的声音。假日里，我捧着亲手制作的陶杯，品尝一杯热腾腾的朱古力，心中满载成就感与温暖。我期望未来可以分享更多创作的经验与历程，让更多人体验「不一样的艺术」。

4) 艺术大使：简莆霖 石篱天主教小学（小五）

简莆霖同学的唐楼模型作品。

我近期创作了一件唐楼模型作品，希望透过模型呈现旧日香港的建筑面貌。唐楼是老社区中常见的建筑，它充满浓厚的生活气息。作品中的破旧墙壁、褪色的招牌及风化的纹理，都是岁月留下的痕迹，也是我要在模型中保存的「老香港」气息。

在制作过程中，我使用纸皮搭建唐楼的主体结构。为了营造出旧建筑的感觉，我在颜色的配搭上使用了多层深色颜料，层层涂抹和混合，让墙身营造出陈旧的气氛，展现出唐楼饱经岁月的质感。

模型里的「周记」招牌，是我参考老香港街舖的样式亲手绘画的，而「买一送一」的直立招牌，也模仿了街边小店常见的宣传方式。在唐楼的顶部，我用黏土制作了一个小人偶，还搭配了两个灯箱及玻璃幕墙的装饰，希望还原昔日旧社区的面貌。

我十分享受整个创作过程，因为可以一边动手做模型，一边想像从前香港人的生活。我更希望未来能接触更多样化的艺术形式，并和更多朋友合作创作更多有趣的作品，与身边每一个人分享艺术带来的乐趣。

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