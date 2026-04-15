陈月平 - 校长与学生共进午餐 感受校园温情｜学友智库

连续几天与中一同学在校共进午餐，整个课室都被欢乐温暖包裹着，小息和午饭时间是学生最期待的时刻，是充满笑声的时间。放下文件工作与孩子围坐一桌，听他们畅谈上课情况、分享喜悦，心中满是欣慰与温暖。

校长与学生一起吃午饭，能促进彼此关系。示意图

开始的时候，几分刻意的文静使课室气氛更惹笑。「各位同学食饭！」这句话似是魔术般顿时令气氛轻松。席间感受到同学相处得格外友好和谐。有的主动为身边的伙伴递上餐具，有的低声分享着课间的趣事，清脆的笑声不时飘荡在课室里。我主动加入他们的话题，听他们说起课堂上的收获、与同学间的小故事，偶尔打趣几句，饭桌间的距离瞬间拉近，孩子的笑脸更加灿烂，午饭的欢乐并不在饭盒是否美味。

更令人暖心的是，不少由家长送饭到校的同学，不但手中的饭盒装得满满的，还有另一个是为同学准备的。原来，细心的家长特意多准备了菜肴，嘱咐孩子与同学一同分享。孩子当然毫不客气，迅速接过同学递来的便当，彼此分享，犹如在家中。我主动接过孩子递来的菜肴，与他们一同品尝，口中的美食香气弥漫，心里的温暖更是难以言喻。感谢家长的暖心共享。

这一顿简单的盘中飧不仅承载着家长对孩子的疼爱，更盛满了同学间的真挚友谊，也藏着我与学生难得的欢乐时光。在校共进午餐的意义，远不止因为年幼或地点问题，这安排背后有着成长的意义。它为同学创造了更多相处、交流的机会，让大家在朝夕相伴中加深了解、增进情谊；班主任或老师与孩子一同午膳，不仅能近距离了解学生的校园生活，更能在欢乐的互动中，感受到校园里最纯粹的温情。

一饭一羹，藏着温暖与友谊；一言一笑，汇聚欢乐与温情。与中一同学共膳的午间时光，让我坚信校园的温暖，藏在每一个平凡的瞬间里，藏在师生相伴、同窗相守的点滴之中。

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文：陈月平

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为中学校长，关注学与教和价值观教育。

本文标题原为〈午间笑语 盘飧共享〉。

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