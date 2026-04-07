女儿想参与网上直播 如何保障安全？｜护苗信箱

张教授：

我有一个就读中一的女儿，知道她一直都十分喜爱在网上结交朋友，我与她约法三章，只要她可以好好保护个人私隐，建立安全界线，有疑问时先询问我的意见。最近她告诉我，有网友邀请她一起做网上直播，拍摄自己的日常生活。有感近年来有不少有关欺骗儿童直播的新闻，甚或牵涉有关儿童色情的罪行。我应该如何劝导女儿不要误堕陷阱？

黄太

应了解网络世界潜在危险

家长应该让子女了解网络世界的潜在危险。示意图

张教授答：

随着网络的迅速发展，越来越多年轻人热衷于通过网上直播分享他们的生活。对于中学生来说，即时分享所带来的互动性，无疑是非常吸引。然而，近年来网络犯罪，尤其是针对青少年直播的罪案频繁发生，不禁令人担心孩子会堕入网络陷阱。作为家长，既要尊重他们的想法，同时也要引导他们在网络世界中建立正确的自我保护意识，防止误入险境。

如果女儿提出想尝试网上直播，你首先可以直接询问她对直播的看法，了解她的兴趣和动机，同时倾听她的想法。接着，可以分享一些真实的新闻案例，让她明白直播可能带来的风险。例如不法分子可能利用直播平台接触未成年人，甚至涉及儿童色情犯罪。通过具体的例子，帮助她认识网络世界的潜在危险。

虽然中一学生已经踏入青少年阶段，但他们的年龄仍然相对较小，对于直播平台的理解也有限。因此，家长可以与孩子约定：在现阶段，可以先拍摄日常生活的短片，经过剪辑和询间家长的意见后，才可上载至网上平台。鼓励女儿从小规模的分享开始，随着经验的增加，再考虑是否进行直播。这样不仅可以让她发展自己的兴趣，还能逐步培养她的网络安全意识，学习如何有效保护个人私隐。

父母应与女儿保持开放的沟通，让她知道无论遇到甚么问题，都可以随时与你倾谈。这样不仅能增强她的安全感，还能促进亲子关系。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

本栏由护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院张锦芳教授解答。

本文标题原为〈与孩子谈网上直播的安全意识〉。

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