中史｜汉代卓越探险家张骞 为中外交流带来甚么贡献？｜星岛教室

在二千多年前的中国，有一位意志如钢铁般坚硬的探险家。他受命于大汉王朝，却在荒凉的大漠中「失踪」了十三年，归来时却带回了半个世界。他不仅是汉武帝放眼世界的「眼睛」，更是开启东西方贸易与文化融合的首位「带货高手」。他，就是张骞。

史上最强潜伏者

当时的汉朝正面临着严峻的国防问题——北方匈奴的威胁。这就像一位巨人正受着长期的病痛折磨，而年轻的汉武帝正急于寻找「药方」。当皇帝听说远方的大月氏国与匈奴有血海深仇时，便决定派人跨越千山万水，寻求「东西夹击」的军事同盟。这是一场极其危险的豪赌，谁敢担此重任？这时，刚毅果敢的张骞挺身而出，接下了这根沉甸甸的使者信物。

张骞的旅程才刚开始，就遭遇了灾难性的挫折：他一出边境就被匈奴俘虏了。然而，这场原本可能导致任务终结的意外，却变成了一场十余年的「深度潜伏」。匈奴单于为了拉拢这位汉朝人才，给他分了房子、娶了匈奴姑娘，甚至还让他生了孩子。表面上，张骞似乎已「躺平」成为了一名普通的牧民，过着放羊的田园生活。

但实际上，张骞是一位极其优秀的「侦察高手」。在长达十年的「带薪休假」期间，他利用放牧的机会，将匈奴的地形、水源位置、兵力部署甚至是关隘弱点，全部摸透并记在脑海中。他就像一个正在后台偷偷下载绝密军情的「汉代007」，只等一个逃脱的机会。

遇见「佛系」盟友

汉代卓越探险家张骞，完成「凿空之旅」，开辟了通往世界的「丝绸之路」。网上图片

十年后的某天，张骞趁着匈奴警惕放松，带着随从逃脱。他没回国，而是继续向西完成使命。他穿越了死亡之海般的沙漠，忍受饥饿与干渴，最终抵达大月氏。

遗憾的是，当他找到大月氏时，那里的人已因当地土地肥沃、日子过得太舒服而失去了复仇斗志。虽然军事同盟的计划落空，但张骞敏锐地发现了这片土地隐藏的巨大价值。他详细考察了当地的各国文化、产物与地理特征，将这趟「失败的军事任务」转化为一场成功的「地理大发现」。

「海外代购」元祖

张骞出使西域图（莫高窟第323窟）。敦煌研究院提供

当张骞历经十三年磨难重回长安时，汉武帝感动地「降阶相迎」，视他为英雄。张骞虽然没带回援军，却带回了一张足以改变历史的「购物清单」与「情报简报」。他引进了日行千里的「汗血宝马」，改良了汉朝军队的战斗力。更重要的是，他把葡萄、石榴、胡桃、胡荽、大蒜等种子带回了汉朝。如果没有张骞，我们现在的餐桌可能会少了一半的美味！他虽然不是为了带货而出发，却成了中国历史上影响力最大的「海外代购」。

「凿空」西域的千年遗产

史学家司马迁用「凿空」二字来形容张骞的功绩，意指他像一把凿子，凿开了通往世界的通道。汉武帝封他为「博望侯」，肯定他眼光长远、见识广博 。

张骞不仅是一位探险家，更是一个「超级连接器」。他开辟的路线后来演变成繁荣千年的「丝绸之路」，让中国的丝绸、瓷器传向西方，也让佛教、音乐（琵琶）与西方的艺术传入中原。他用一生的执着，让大汉王朝的目光从此投向了更广阔的天地，开启了古代世界的「全球化」进程。

冷知识BOX：比命还重要的「破棍子」

张骞最感人的细节，是他手里始终攥着那根挂着毛牦牛尾巴的竹竿——「汉节」（使臣信物）。

十三年不离手︰无论被匈奴俘虏，还是在沙漠啃树皮，他都死守着这根棍子。

变成秃扫把︰当他回到长安时，牛尾毛都磨光了。

忠诚的象征︰这根秃竹竿在他眼里不是木头，而是国家的尊严与承诺。

历史充电站：「丝绸之路」改变甚么？

新华社图片

张骞开辟的这条路，不仅是卖丝绸的通道，更是古代的「互联网」：

饮食革命︰带回了「胡」字辈的植物（胡瓜、胡桃等），彻底丰富了中国人的菜篮子。 军事升级︰汗血宝马的引进，让汉朝骑兵在速度上不再受制于匈奴。 精神食粮︰佛教正是沿着这条路传入中国，影响了后世千年的哲学与艺术。 文化融合：西域的琵琶、胡旋舞传入中原，让中国文化变得更多彩。

本栏逢周一刊出，由教育评议会邀请资深中小学教师及校长撰写。

文章以生动有趣的方式，透过中国节气气候、各地风土民情及历史人物故事，带领读者探索中国文化与历史的奥妙。

文：中华基督教会基真小学校长彭洁娴

本文标题原为〈汉代卓越探险家︰张骞〉。

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