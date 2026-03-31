DSE｜中六惜别日 学校贴心特备活动 为学生创造回忆｜谈经论学

中六是中学生涯的最后一年，亦是迎接文凭试的准备年。对于中六同学们，每一个上学日都显得格外珍贵，他们会每天倒数，计算距离中学生涯完结还有多少天。开学礼、毕业礼和放榜日固然是他们的大日子，但还有一个日子，意义尤为深远——最后上课日。

中六生离开学校后，就要全力准备应考DSE。资料图片

在这上课天后，这群中学生便正式告别课堂，从校园释放出来，按自己的节奏备战文凭试，规划前路。6年光景，遇过不同的老师与同学，参与过各样的活动，修读过不同的科目，经历顺逆，这些点滴都是每个人独一无二的成长印记。在最后上课天，即使学校未安排特别活动，如常上课，同学们亦会自发庆祝、留念，例如与师长合照，或在校服上签名、写下祝福语，场面既热闹，也洋溢着温暖。

在笔者的学校，我们选择将这一天化为一场有意义的惜别活动，让它成为中六同学真正「自己的日子」。与其让他们静悄悄离开校园，不如主动为他们创造一个能够好好道别、好好被记住的时刻。这既是对6年成长的尊重，也是除毕业礼外，另一场轻松互动版的成人礼。

活动分两部分。上半场是惜别会，中六师生齐集礼堂，各班轮流分享校园生活点滴，部分班级更制作短片或带来表演，表达对校园的不舍与对老师的谢意；老师们也借此机会送上寄语。笔者选了郭富城的《强》，以歌词「其实你了不起，假使你永不说不能做到」，勉励同学，鼓励他们相信自己，在自己的人生跑道上，自信地跑出属于自己的胜利。

下半场，我们特意安排雪糕车驶入校园。每位中六同学手执甜筒，希望在甜蜜的滋味中，为中学旅程画上圆满的句号，轻松地迎向成长之路。这或许不是甚么隆重的仪式，但正因为贴近学生的喜好，才让这一天真正成为属于他们的回忆。

来到这里，笔者亦想借此机会，向今届中六文凭试考生送上祝福。愿大家带着这6年积累的勇气与底气，从容应考，沉稳发挥。

文：冯汉贤

作者为香港布厂商会朱石麟中学校长、行政长官卓越教学奖获奖者。

本文标题原为〈惜别日成人礼〉。

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