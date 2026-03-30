教导4岁女儿性知识 却遭长辈反对｜护苗信箱

张教授：

我有一个4岁的女儿，最近和丈夫讨论，应该是合适时候在日常生活中教导她保护自己的必要，但遭家中长辈反对，认为幼儿「不懂事」，没必要过早谈论性相关的问题，甚至担心会让孩子「过于早熟」。我该如何教导孩子的同时，可顾及长辈的感受？

李太

长辈担心孩子早熟

不少长辈都避谈性教育。示意图

张教授答：

在许多家庭中，当父母试图为孩子进行性教育时，往往会遇到长辈的反对。他们认为幼儿「不懂事」，性教育会让孩子「过于早熟」。但事实上，现代性教育并非只关于「性」，而是教导孩子如何保护自己、尊重他人，以及建立健康的身体界限。如何在坚持教育的同时，与长辈达成理解与共识，是一门需要智慧和耐心的课题。

性话题在过去被视为禁忌，家长避而不谈，孩子从成长过程中自行摸索。长辈担心过早谈论性相关问题，可能会激发孩子不必要的好奇心，甚至导致行为偏差。然而却忽略了现实：在讯息爆炸的时代，孩子从媒体或同侪中接触到不当内容的机会大大增加，如果家长不及时指导，可能让孩子从错误的渠道获取不良资讯。

面对长辈的质疑，父母可以换个角度，将性教育描述为「保护教育」。例如向孩子讲解哪些是私人部位，只有特定的安全对象（如父母或医生）才能在特殊情况下接触；如何分辨哪些行为是不适当的，并勇敢地说「不」。这些内容并非关于性行为，而是帮助孩子学会保护自己。此外，性教育也可在日常生活中自然地融入，既能让孩子轻松理解，也能避免让长辈过度关注。

与长辈沟通时，父母应先理解他们的出发点，并倾听他们的担忧。然后耐心地分享自己的看法和科学依据，让他们明白性教育的重要性。例如可以提到教育专家的研究：提早了解身体界限的孩子，更有能力分辨潜在的危险，并勇于寻求帮助。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

本栏由护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院张锦芳教授解答。

本文标题原为〈教导4岁女儿性教育遭长辈反对〉。

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