校园艺术大使2026｜小小音乐家 闪耀大舞台 4位校园艺术大使的动人乐章

音乐，是孩子与世界对话的另一种语言。今期四位校园艺术大使，以不同方式奏响他们的梦想。每一个音符背后，都藏着他们的努力、坚持与成长。让我们一起细听，这些小小音乐家如何用旋律谱写属于自己的精彩故事。

「校园艺术大使计划」由香港艺术发展局主办，今年踏入第18个年头，已委任超过19,000位中小学及特殊学校学生。本届以「聚合·艺想」为主题，推动学生透过跨媒介艺术探索创意，并走入社区分享艺术乐趣。3月至5月期间，《阳光校园》将陆续刊登新一届校园艺术大使的艺术故事，敬请期待。计划详情：>>按此<<

1) 艺术大使：杨仲悠 基督教宣道会徐泽林纪念小学（小五）

杨仲悠同学与她的音乐伙伴──单簧管留影。

我在小学二年级时入选学校的管弦乐团，从那天起，我便展开了与单簧管为伴的音乐旅程。



经过两年的努力训练，到了四年级，我有机会参加学校与深圳小学的音乐交流活动，担任管乐小组和合奏曲的表演成员。为了在舞台上有最好的表现，我与队友花了无数时间反复练习，务求演出时把每一个音符都吹得完美。



最令我难忘的经历，就是参加了木管乐小组挑战联校音乐大赛。我们几乎每天都要练习，小息时也要到音乐室练习。虽然少了和朋友玩乐的时间，但我的单簧管技巧却进步神速，能够挥洒自如地演奏。最后，我们凭着努力和默契在比赛中获得了银奖，令我感受到一份成就感和喜悦！

经过长时间的训练，我的演奏技巧越来越稳定，表现也变得更细腻。最后，我更获得乐团指挥的肯定，让我担任了首席单簧管。这个重要的角色让我明白到责任与团队合作的重要，也令我对音乐有更深的理解和体会。



在这段音乐旅程中，我不但学会了如何演奏单簧管，更找了我未来的志向──将来我希望成为一名单簧管老师，教导别人吹奏动听的歌曲，把美妙的音乐传递给更多人。

2) 艺术大使：张智轩 仁济医院罗陈楚思小学（小五）

张智轩同学（右）获得《第四届香港Groovy联校作曲大赛》的冠军。

我对艺术一直有着浓厚的兴趣，包括音乐、戏剧和视觉艺术等不同范畴。在学校，我参加了西乐团校队、戏剧校队及牧童笛校队，亦积极参加各类艺术交流活动。正因如此，老师推荐我参加由香港音乐教育家协会主办的《第四届香港Groovy联校作曲大赛》。



在比赛中，我创作了一首名为《中秋月圆夜》的电子歌曲，并于数月前完成这首作品，最终获得了冠军，令我十分惊喜和难忘。这首乐曲以中秋节赏月的情景为主题，透过旋律的变化，表达不同的故事情节和情感。



歌曲开始时采用了大调旋律，代表着一家人开心地赏月，但随着情节发展，中间的旋律转为小调，象征天空突然下起雨，大家只好回家避雨。到了最后，雨过天晴，即使身在家中欣赏月亮，心情依然非常快乐。我还特意加入了一些特别的音效，例如打雷声，让音乐听起来更有画面感。



将来，我希望能尝试创作更多类型的艺术作品，并不断提升自己的艺术能力。我相信艺术不但可以表达情感，也能开拓视野，培养自己对美、自然和生命更深的感受与理解。

立即收听《中秋月圆夜》：>>按此<<

3) 艺术大使：陈俊臣 乐善堂梁𨱇琚学校（小四）

陈俊臣同学在历史悠久的音乐殿堂中演奏。

去年七月末，我以大提琴手的身分，跟随香港儿童交响乐团去了中国珠海、奥地利维也纳和捷克布拉格进行巡回演出，并于八月在香港大会堂音乐厅参与了回归音乐会。一连十多天的密集演出，为我提供了宝贵的舞台演奏经验，让我在台上演奏得越来越有自信！



在珠海的华发中演大剧院演出时，我被金碧辉煌的音乐厅吸引，场地设计模仿了维也纳的金色大厅。而当我在维也纳的金色大厅，以及布拉格古老的教堂中演奏时，我更深切感受到欧洲建筑的独特风格与浓厚的文化气息。在这些历史悠久的场地中演出，是一次非常难得又难忘的体验，也大大扩阔了我的眼界。



经过这次海外巡回演出，我对音乐和欧洲文化有了更深的认识，回到香港后，我把旅程中的有趣经历跟家人和朋友分享，更想把在欧洲欣赏到的风景和到访的景点画下来，留下美好的回忆。这次演出经验不但丰富了我的音乐历程，也为我日后的艺术学习带来新的启发。

4) 艺术大使：谭皓庭 荃湾官立小学（小五）

谭皓庭同学在《香港校际合唱团 2025音乐会》的大合照。

从小开始，我便对音乐有浓厚的兴趣。幼稚园高班时，我加入了香港儿童合唱团，开始接触合唱的世界。升上小学后，我陆续参加了管乐团、手铃队及节奏乐团。每一次练习，每一场表演以及每一个比赛，都令我学到丰富的音乐知识，也逐步提升了我演奏不同乐器的技巧。



到了四年级时，老师推荐我参加香港校际合唱团。经选拔后，我获得全额奖学金，非常兴奋。能够代表学校与来自其他学校热爱唱歌的同学一起接受培训，令我不但学会更多合唱技巧，也认识了一班志同道合的朋友。我们更有机会参与不同类型的演出，扩阔我们的音乐视野。



在众多表演当中，我最深刻的有两个──《香港校际合唱团 2025音乐会》和《HKICF 2026学校合唱嘉年华》。《香港校际合唱团2025音乐会》是一年一度的重点演出，除了有合唱环节外，我们更能参与大型音乐剧《美女与野兽》的演出，与中学组的师兄师姐一起彩排和演出，获益良多。



而《HKICF 2026学校合唱嘉年华》则是本年度首个大型活动，我们很荣幸能与著名口琴演奏家何卓彦先生携手合作，在海洋公园以歌声和琴音为活动揭开序幕。其后，我们更由海外合唱专家带领参与交流活动，累积合唱经验。



透过参与不同的音乐活动，我不但提升了音乐素养，也能真正享受音乐带来的乐趣。我期望将来能参与更多音乐活动，以音乐回馈社会，让更多人感受到艺术的美好。

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