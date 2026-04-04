中史｜十三朝古都︰西安 为何历史地位超然？｜星岛教室

陕西省，简称「陕」或「秦」，内陆省份，省会西安。《春秋公羊传》记曰︰「自陕而东者，周公主之；自陕而西者，召公主之。」可知西周时以陕原为界，陕西本指陕原以西土地。陕西以生产总值计，虽非前列，但以历史价值论，绝对是名列前茅！

古代中国中心︰京畿之地

夏曾佑《中国古代史》谓：「中国之教，得孔子而后立；中国之政，得秦皇而后行；中国之境，得汉武而后定。三者皆中国之所以为中国也。」孔子、秦始皇与汉武帝均赫赫有名，相信大家都认识他们，但很少人知道，秦皇、汉武祖籍陕西。陕西曾经是「京畿要地」，这个「中心」配合今日陕西境内中国中心的「大地原点」。既是一种偶然，也冥冥中有其意义！

《论语．八佾》中孔子有言：「周监于二代，郁郁乎文哉，吾从周。」对于周朝礼制，孔子有很高评价。周代的镐京——中国最早被称为「京」的都城，就在今陕西西安西南。到秦皇「扫六合」，统一天下，统一文字与度量衡，建立中国第一个中央集权帝国，秦代便定都咸阳，地点亦在今陕西西安附近。正如史家所评「汉大纲正，唐万目举」，汉与唐为中国古代鼎盛时代，均定都长安，今陕西西安。

西安是十三朝古都，这个城市不仅是政治中心，也是当时「丝绸之路」的东方起点，造就世界级的经济、文化和国际交往。而两次出使西域促进东西方文明交流、「丝绸之路的开拓者」张骞也是陕西城固人。陕西曾经是「京畿」要地，是「中国的中心」，这个不能忽略。

今日中国中心︰大地原点

新中国成立初期，我国曾沿用苏联大地座标系统，建立国家统一的「1954北京座标系」，以位于列宁格勒普尔科夫天文台为「原点」，距北京11000多公里。1975年起，中国国家测绘总局认真考察；1978年定中华人民共和国「大地原点」为位于陕西省咸阳市泾阳县永乐镇北流村，后又称为「1980西安座标系」。陕西也就成为了拥有中国官方认可、拥有「中国中心」的省份。而中国拥有自己的「大地原点」，也是一种独立自强的标记，在历史上亦别具意义。

世界第八大奇迹︰兵马俑

陕西亦见证了中国多个传奇，如西汉武帝时在长安，今陕西西安建「石渠阁」，收藏典籍，是中国最早的皇家图书馆。当然最为有名的「地标」当数「兵马俑」。先秦时代每以活人、活物殉葬，秦朝时以陶器取代，建成「兵马俑」。至今已发现多个主要陪葬坑，已出土陶俑、陶马、战车、兵器无数，其规模之大，震惊世界。

法国前总统希拉克曾言：「世界上有七大奇迹，秦俑的发现可以说是第八大奇迹。不看金字塔不算真正到过埃及，不看兵马俑不算真正到过中国。」

新加坡前总理李光耀亦评价：「兵马俑让世界重新认识中华文明的辉煌，它属于全人类。」这个陕西地标至今仍为民族自豪。

历史的见证︰为中国奠基

虽然秦汉以后，宋明以降，沿海城市的地位日益提升，但陕西依然在历史舞台上有其重要价值，例如近代史中有名的「西安事变」就发生在陕西。1936年12月，张学良、杨虎城在西安扣留蒋介石，以「兵谏」方式要求停止内战、一致抗日。最终蒋介石接受「停止剿共、联共抗日」等主张。「西安事变」促使国共合作，一同抗日，为抗战胜利奠定重要基础。

又如陕西北边延安为共产党重要根据地，有「红色首都」之称。延安地处陕北，沟壑纵横，易守难攻，为长征后红军提供了相对安全稳定的立足点，对于最后赢得内战，建立政权。从这些层面看，陕西亦是历史的见证人。如果不是在陕西土地上发生的这些历史要事，今日的中国也许不再一样。

从上可见，陕西的「中心」地位不能忽视，作为历史的见证，文物大省，宝藏丰富，值得我们多加留意，认真细味！

历史思与行

如果明、清两代建都于陕西西安，国祚会有何不同？ 有评论指，陕西是「文物第一大省」，历史文物蕴藏极丰富，你认为这对于当地社会文化有何影响？

冷知识BOX - 十三朝古都︰西安

大雁塔

陕西西安又被称为「十三朝古都」。建都分别是：西周、秦、西汉、新朝、东汉、西晋、前赵、前秦、后秦、西魏、北周、隋、唐。选此地建都，主要因为地理上天然关隘易守难攻：东有崤山、函谷关，南有秦岭、武关，西有陇山、大散关，北有黄土高原、萧关。而资源上肥沃的关中平原，亦为立都基石。

文：仁济医院罗陈楚思中学副校长、中国历史科主任陈易杨

本栏逢周一刊出，由教育评议会邀请资深中小学教师及校长撰写。

文章以生动有趣的方式，透过中国节气气候、各地风土民情及历史人物故事，带领读者探索中国文化与历史的奥妙。

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