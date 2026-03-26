法国思想家孟德斯鸠《波斯人信札》 以异乡人角度 冷静观察欧洲｜开卷乐

在王权至上的时代，孟德斯鸠以思辨开创法治先河。其名作《论法的精神》确立「三权分立」范式，影响法国大革命；而他的首部著作《波斯人信札》，则通过两位波斯贵族——乌斯别克（Usbek）与黎加（Rica）游历欧洲的161封书信，藉异乡视角酝酿其法学观点与批判精神。

《波斯人信札》

孟德斯鸠匿名出版《波斯人信札》，既是为了藉异乡人的冷静观察欧洲，更是为了明哲保身，避免贵族身份触及王权禁忌。书中以「穴居人」寓言辩证文明：人因难以承受道德约束，宁推举君主以法律管治，以便在边缘追求野心与享乐。孟德斯鸠刻意模糊纪实与虚构界线，宣称信件源于波斯邻居，尽管其作者身份当时已是公然的秘密。

若论对法国文化的熟悉程度，孟德斯鸠不输给来自东方的旅人，正因如此，这本著作才需要波斯人崭新的视角，重审欧洲奉行的价值观。另一位在书信往来中活跃的波斯贵族黎加指出，人类判断始终以自身为中心，如黑人将上帝画成黑色，三角形若能造神，神必有三边。

这种「自我中心」的批判，直指当时「君权神授」的傲慢——如路易十四自比「朕即国家」。作者以此慨叹人类难以摆脱文化偏见的困境：被经验塑造的人，能否真正抛却自我，客观认识世界？

文本的双重结构精妙之处，在于让乌斯别克成为照看欧洲的镜子，又将镜子放置其背后。书中展现君王、后宫与奴隶在权力拔河中互相制衡、折磨并集体沉沦，最终令主奴界线模糊。

乌斯别克虽因管束妻妾而神经紧绷、彻夜难眠，却仍沉溺于权力的快感。他揶揄路易十四富有却穷乏、渴望胜仗却畏惧骁将，正反映出他所言：「人的思想本身就自相矛盾。」这种对权力的迷恋与内心焦虑的交织，深刻体现了人性中难以调和的冲突与自我辩证。

孟德斯鸠将自由呐喊写进最后一信。以为最被驯服的宠妾罗克萨娜竟窝藏情人，将被强调重于生命的「贞节」，狠狠摔个粉碎。罗克萨娜服毒弃世，留下绝响：「我确实活在奴役之中，但我始终是自由的；我依照自然法则改造了你的法律，我的精神一直保持着独立。」

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