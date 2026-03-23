中国历法的天文智慧 历法最早何时诞生？甚么是「阴阳合历」？｜星岛教室

在日常生活中，我们习惯将传统历法称为「农历」或「阴历」。然而，从天文学角度来看，中国传统历法绝非单纯的阴历，而是一套极其严密、精确度惊人的「阴阳合历」。它不仅融合月亮的盈亏规律，更精准捕捉地球绕日运行的季节更迭，是古人对宇宙秩序深刻理解的结晶。

历法源自夏代观象

农业与历法息息相关。中新社图片

中国历法的历史源远流长，其雏形可追溯至约4000年前的夏代。孔子在游历杞国时，曾寻访到一部名为《夏小正》的文献，并主张「行夏之时」，即采用夏代的历法体系。这部中国现存最古老的月令典籍，记录了每个月的星象、气象，以及相应的农事安排，以「建寅」之月（相当于现今农历正月）为岁首。

夏代设有专职的「司天」官员负责观测天象，当时更留下了世界上最早的一次日食记录。2003年在山西陶寺遗址发现的大型观象台遗址（距今约4000年），被推测可能与夏代初期的观象授时功能有关，印证了那个时代对天象的精准观测。夏代在天文观测与历法实践上的开创工作，为后世绵延数千年的历法演进奠定坚实基础。

阴与阳的精密齿轮

月亮的相位变化，是制定「月份」的重要依据。新华社图片

要理解中国历法，首先要解开其「阴阳」结合的奥秘。

1. 阴之律︰朔望月的节奏

历法中的「月份」是根据月亮的相位变化制订。月亮从完全看不见（朔）到满月（望），再回到朔，一个完整循环平均约29.53天。为了方便计时，历法规定「朔」发生的当天必须是每个月的初一。这导致农历月有大月（30天）与小月（29天）之分，大小月的排布并无固定规律，完全取决于天文实测中「朔」发生的精确时刻。

2. 阳之序︰二十四节气的导航

如果只看月亮，一年约354天，与地球绕日公转的「回归年」（约365.24天）相差11天。若不加修正，几年后春节就会出现在夏天。为了解决这个问题，古人引入了「二十四节气」。「二十四节气」是太阳历，根据太阳在黄道上的位置变化制订，将黄道划分为24等份（每15度为一个节气）。这套体系在战国时期已基本确立，精确反映了地球的公转位置。这就是为甚么立春、清明、冬至在公历中的日期相对固定，因为它们本质上都是根据太阳位置确定的「阳历」节点。

从《太初历》到《时宪历》

回归年、朔望月和二十四节气 (资料来源︰香港天文台网页)

中国历法的演进史，是一部不断修正误差、越来越接近天文真相的科学史。

1. 汉武帝与《太初历》︰奠定基石。汉武帝太初元年（公元前104年），中国历史上第一部文字记载完整的历法——《太初历》正式颁布。它最重大的科学进步在于首次将「二十四节气」编入历法，并明确规定以「不含中气的月份」为闰月。这标志着中国历法从原始的观测记录，演进为具备严密逻辑的科学体系，此后所有官方历法都沿用了「无中气置闰」的法则。

2. 元代郭守敬与《授时历》︰精确度的巅峰。元代天文学家郭守敬制订的《授时历》代表了中国古代天文学的最高水准。他测定的回归年长度为365.2425天，与现行公历完全一致，但比公历的采用早了300多年。这得益于他改进的高表、简仪等精密观测仪器，为历法推算提供了数据支持。

3. 明清交替与《时宪历》：东西方的科学交汇。明末清初，随着徐光启、汤若望等人将西方天文学知识引入中国，历法经历了最后一次重大变革。清朝顺治二年（1645年）颁布的《时宪历》，废除了古代平均分配时间的「平气法」，改用根据太阳在黄道上实际视运动位置确定的「定气法」。这一改革使节气划分更精确地对应太阳的真实位置，显著提升日食、月食等天象的预报准确度。

「置闰」智慧

中国历法的「置闰」机制最称奇。为了让「月」与「年」同步，古人很早就发现了「十九年七闰」的法则，这规律在商代已见雏形。

1. 数学的和谐：19年循环

19个回归年约为6939.6天，而235个朔望月也约为6939.6天。因此，在19年中插入7个闰月，就能平衡阴阳两大系统。这也是为甚么你的农历生日与公历生日，通常每隔19年会重合一次。

2. 「无中气置闰」：科学补位规则

为甚么有的年份闰二月，有的闰六月？这取决于二十四节气中的「中气」。节气分为「节气」与「中气」交替排布。由于农历月比两个中气间的间隔（约30.5天）稍短，随着时间推移，必然会出现某个农历月份「只含有节气，却不含有中气」的情况。根据自《太初历》沿用至今的法则，这种不含中气的月份便被指定为前一个月的「闰月」，巧妙地完成了阴阳历的同步。

今天，我们虽日常使用公历，但中国历法依然是我们与自然节律、与祖先智慧联结的纽带。它是融合了几千年天文实测、数学推演与人文关怀的百科全书。当我们抬头看月、依节而食时，我们正在运行的，是世界上最精妙的计时系统之一。这套体系告诉我们：科学不仅是仪器里的数据，更是对天地万物生生不息、周而复始的深刻敬畏。

小思考，大智慧

为何中国传统历法被称为「阴阳合历」，而非单指「阴历」或「阳历」？

参考答案

中国传统历法兼顾月亮周期（定月份）与太阳周期（定节气），故称「阴阳合历」。月份依朔望月制订，体现阴历；二十四节气依太阳黄道位置制订，体现阳历。古人更以「置闰」法则协调两者，使月份对应月相，年份配合四季，并非单纯阴历或阳历。

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文：裘锦秋中学（屯门）中国历史科主任张镇良

本文标题原为〈阴阳合历 敬授民时 ——中国历法的天文智慧〉。

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