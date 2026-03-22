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性教育｜孩子间纯真友谊 如何订立身体接触界线？｜护苗信箱

知识转移
更新时间：14:00 2026-03-22 HKT
发布时间：14:00 2026-03-22 HKT

张教授：

我的女儿就读K3，与一名同班男同学是好朋友，由于两家人住得很近，所以课外时间经常都一起玩耍。两人经常手拖手，说再见时又会Goodbye Kiss对方的脸颊。我一直觉得没甚么问题，但丈夫有点担心，因为不时都会听到一些小朋友之间侵犯的事件。我不想破坏孩子们纯真的友谊，该如何订立界线呢？　

丁小姐

孩子有必要学习友谊的界线。示意图
孩子有必要学习友谊的界线。示意图

张教授答：

作为父母，我们希望保护孩子免受伤害的心情是可以理解的；同时，从小教导孩子正确的自我保护观念也是相当重要。由于两个小朋友年纪尚小，他们之间的肢体互动，通常是纯粹的友善表现，不必过度担忧。此外，当他们进入小学阶段后，交朋友的范围会更广，对象也会更加多元，异性之间的互动方式，也会受到同侪影响而有所不同。

「自我保护」和「尊重他人」的观念应该从小开始建立。父母可以通过讨论的方式，正向及健康地与孩子探讨朋友之间的互动，并教导他们如何设身处地为他人着想。让孩子明白，与他人的肢体和口语互动都需要考虑适当性。手拖手通常象征着亲密和信任，是小朋友表达友谊的一种方式。父母可以鼓励孩子们在一起时肩并肩走，这样既能保持友好，也能增进彼此的友情，而毋须身体接触。

亲吻脸颊在某些文化中被视为友好的告别方式，但随着孩子渐长，这种行为可能会被误解。可以鼓励女儿以挥手或击掌代替亲吻，这样不仅能保持轻松的气氛，还能避免让人感到不适。让她明白，尊重他人的感受是友谊中非常重要的一部分。

此外，可以教导女儿用言语来表达友谊，例如说「我喜欢和你一起玩」或「你是我的好朋友」，这样可在不涉及身体接触情况下，增强彼此的情感连结。

通过这些方式，孩子能在保持友谊纯真的同时，理解友谊的界线和建立适当的自我保护观念。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

本栏由护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院张锦芳教授解答。

本文标题原为〈小朋友的友谊界线〉。

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