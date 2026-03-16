春分2026｜古代春分习俗与诗作介绍 元稹〈春分二月中〉中「雨来看电影」是甚么意思？｜星岛教室

春分，是二十四节气的第四个节气，一般在每年西历的3月20日或21日。春分还有「春半」的别名，因为这一天，刚好是90天的春季分开一半的一天。这天太阳在赤道的正上方，南北半球的日夜时间近乎相等，所以这一天不止是春半，还是日半，白天和夜晚的时间，刚好各占12小时。过了这一天，白天便比夜晚越来越长了，即谚语所说：「吃了春分饭，一天长一线。」

春分「三候」与「花信」

《春牛图》（香港文化博物馆）

春分的「三候」依次是「玄鸟至」、「雷乃发声」和「始电」。唐元稹〈春分二月中〉诗：「二气莫交争，春分雨处行。雨来看电影，云过听雷声。」乍看颇为有趣，怎么唐代的人也会「看电影」了？其实说的正是春分三候，意思是到南方过冬的燕子，开始飞归来筑巢了，天气开始有行雷闪电。「看电影」是指看到闪电的影子，可别误会元稹穿越了，看到了现代的电影！

每个节气有三候，自小寒至谷雨八个节气，共二十四候。古人为每候选一种花为代表，于是有了「二十四番花信」。

春分「花信」，「一候」花是海棠。唐代宰相贾耽所著《百花谱》，以海棠为「花中神仙」。据说，有一次杨贵妃酒醉未醒，唐玄宗召见，高力士扶着她前来，唐玄宗看见杨贵妃的醉颜，笑说是：「海棠春睡未足耶！」这成了海棠花的经典话题。「二候」花是梨花。文人关于梨花最著名的诗句，莫过于白居易在〈长恨歌〉中，以「玉容寂寞泪阑干，梨花一枝春带雨」形容杨贵妃的神韵，「梨花带雨」一词也成了经典。「三候」花是蔷薇。蔷薇花有白、黄、红、紫等不同颜色，花最大的有「佛见笑」之名，香艳可人。古代的「蔷薇露」或「蔷薇水」就是现代的香水。梁朝简文帝的〈咏蔷薇〉诗句：「氤氲不肯去，还来阶上香」，可见蔷薇花香迷人。

农忙春耕

虽然立春是春季的开始，但气温真正开始回暖，却是从春分开始。这时节，雨水渐多。谚语有云：「春分有雨家家忙，先种瓜豆后插秧。」农历二十四节气，有标示农耕阶段的功能。春分是农作物开始生长，春耕播种插秧的大忙时节，正是为一年的秋收而开始筹备和开工的阶段。对应这节气的习俗和图象，便是「春官」逐家逐户送《春牛图》，说些「风调雨顺」、「五榖丰登」的吉祥话，让主人开心掏钱出来。

农夫除了自己辛勤耕作，还要防止农作物受麻雀啄食的破坏，所以春分日便有吃汤圆的习俗。煮好的汤圆，除了自己食用，还会把不包心的汤圆，串在竹叉上，引诱麻雀啄食，认为这样可以把麻雀的嘴黏住，防止牠们啄食农作物，这叫做「黏雀子嘴」。

春分习俗

春分饮食习俗，除了食汤圆，还有岭南人的「春分吃春菜」，将野苋菜和鱼片一同滚汤，称为「春汤」。俗语有云：「春汤灌脏，洗涤肝肠。阖家老少，平安健康。」

旧时北京则流行食太阳糕，是由大米和白糖制成的糕点，印上红太阳图案，充满朝气，也象征对未来美好生活的愿景。春分的饮食宜清淡爽口，糯米、红枣、豆芽菜、菠菜、梅子等皆是应节食品。

很多地区还有春分酿酒习俗。据说这天所酿的酒特别甘醇浓香，山西的陵川，还会用酒醴祭祀先农，以祈求富足丰收。

春分最具特色习俗是竖蛋游戏。春分因正值春季中间，又是昼夜平分的一天，据说最容易将蛋竖起来，这天便有「中国民俗竖鸡蛋」游戏，故有「春分到，蛋儿俏」的说法。其他习俗还有踏青赏春等。

一年之计在于春，农家春分时节开始辛勤务农，才可有秋收成果。莘莘学子亦宜趁青春有活力而努力读书，打好基础。

冷知识 BOX：中华历法是阴阳历

中国的历法，是混合阴阳历。阴历是以月亮为准计算日子，所以阴历每月的十五或十六，是圆月之夜；阳历则是以太阳为准计算日子，二十四节气则属于阳历，故日子都固定在西历每月的二至三天之内。古人认为一年有三百六十天，与现在一年三百六十五又四分一天的算法只差几天。古人调节误差之法，是相隔若干年，某个月会重复一次，称为「闰月」，该年有十三个月，历法便妥当了。

历史充电站：春分祭日

在周朝的时候，春分有「祭日」的仪式。《礼记．祭义》：「祭日于坛。」便在春分祭日。这一传统，一直延续到清朝。清潘荣陛《帝京岁时纪胜》记载：「春分祭日，秋分祭月，乃国之大典，士民不得擅祀。」可见祭日是一个隆重仪式，须由天子亲自主持祭祀，祭祀之处，便是日坛。今日北京，除了闻名的天坛，还有地坛、日坛和月坛，分别祭祀天、地、日、月。

本栏逢周一刊出，由教育评议会邀请资深中小学教师及校长撰写。

文章以生动有趣的方式，透过中国节气气候、各地风土民情及历史人物故事，带领读者探索中国文化与历史的奥妙。

文：仁济医院罗陈楚思中学中国历史科老师姚世外

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