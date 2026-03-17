蔡子良 - 秀茂坪半山的呐喊：从手球场走进大湾区舞台｜津中乐道

走进秀茂坪半山腰，总能听见操场上学生的呐喊声，回荡于由「戴麟趾爵士康乐基金」资助落成的多用途运动中心。这座场馆不仅是香港手球代表队的训练基地，更是这群孩子梦想起飞的起点。

过去数年的疫情挑战，曾令学生的成长步伐有所滞后。重返校园后，我们坚信「只要有进步，一定有出路」，持续以价值观教育为核心，让体育成为锻炼协作、沟通与解难能力的重要平台。对于家境平实的学生，学校深知梦想不应受限于经济条件；我们特设支援机制，补助训练装备与集训费用，确保每位孩子都能心无旁骛地追逐汗水下的荣耀。

手球示意图

手球队的故事，正是孩子在逆境中发光的印记。中六同学黄仲轩，5年前以初学者身份入队。我仍记得当年的一场败仗，他在场边泪洒衣襟，听完教练训示后一言不发，背影满是不甘。如今，他已是中国香港手球总会U18集训队员。身为守门员，他经历了无数次扑救与跌倒，今年带领球队夺得港九中学学界第一组别季军。那面奖牌，是他及队员们坚持与汗水的结晶。另一位中六风纪队长李进谦，则在5年球队生涯中，两度助球队夺季，以行动诠释了学业与领袖精神并行的自律。

更令人欣赏的是校队的「传承文化」。由旧生成立的联赛队经常回校，陪伴师弟妹训练并分享社会历练。这种从球场延伸至人生的连结，让学生体会到手球不止是竞技，更是成长的桥梁。

日前，两位同学更代表香港出战「2026粤港澳大湾区手球赛」。看着他们披上香港代表队战衣的身影，我深感只要坚持与努力，半山的校园也能孕育走向广阔舞台的人才。学生常对我说：「多谢学校没有放弃我们。」其实，更应是我们感谢他们。感谢这群孩子让我们看见教育的力量，让他们在运动场上学会爱、学会感恩、学会相信自己。

未来，学校将继续成为学生最坚实的后盾，让每颗热爱运动的心，都能在半山坡上，飞得更高、更远。

文：蔡子良

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为香港道教联合会青松中学校长及教育局观塘区公益少年团副主席。

延伸阅读：

自媒体时代 保持文字阅读 增进深度 发掘自我｜津中乐道

校园生活｜从节日祝福反思 校长提出3建议 重拾人际真实连结｜津中乐道