陈卓禧 - 和平与安全的希望之光｜卓言絮语

到北京开全国两会超过一星期了，占据央视每天的新闻，除了两会消息，就是美以伊战争。这一场早作预告但又来得突然的人为灾难，战局发展有不少意外，不期然地成为大家闲聊话题。

图为美伊战争图片。（图片来源：AP Photo）

在全球战乱动荡不断的时候，香港人会觉得地球很危险，问世界怎样才能不乱。看着加沙、俄乌，还有伊朗、以色列及周边中东国家流血不止，大家都感到和平的可贵。虽然我国国力迅速提升，但在当下，原有国际秩序迅速崩塌，新秩序还没建立的时期，我国安全还很脆弱。

外国在南海、台海和东海的军事挑衅不断，东北亚国家扩军和对外扩张动作频仍，中央运用中国智慧，有效管控矛盾，防止了战火发生，让大国以代理人战争把祸水东引，破坏中国发展环境，遏制中国强大甚至促使中国倒退的企图无法得逞。

在「十五五」规划纲要和王毅回答记者提问中看到，国家采用刚柔并济、攻守兼备的辨证统一方法，全域统筹、标本兼治的系统思维，以及以和止战、互利共赢的和合之道应对。骤然爆发的美以伊战争，严重威胁我国能源安全和在中东的地缘布局，但国家保持战略定力，坚持尊重国家主权、不干涉内政、反对滥用武力、主张政治解决纷争、批判丛林法则等外交主张，适时运用外交斡旋，反而增强了我国在中东国家和伊斯兰世界的影响力。

委内瑞拉和伊朗的教训说明，内部分裂是让外力得以入侵的重要因素，所以在世界纷乱之时，中央坚持「努力办好自己的事」的策略，统筹发展与安全，一方面加大力度全速做好经济社会科技发展，另一方面健全国家安全体系，强化重点领域能力，以实力保和平，以实力促安全。

王毅对身处海外国人说的「你面前的世界乱象丛生，你身后的祖国稳如泰山」，掷地有声，令人热泪盈眶。一个「人民至上」、「生命至上」的强大中国，是乱局中世人和国人的希望之光。

电邮：[email protected]

文：陈卓禧

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

延伸阅读：

陈卓禧 - 行动的人工智能｜卓言絮语

陈卓禧 - 深化解读 关键在行动｜卓言絮语