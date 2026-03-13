Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈卓禧 - 和平与安全的希望之光｜卓言絮语

知识转移
更新时间：16:00 2026-03-13 HKT
发布时间：16:00 2026-03-13 HKT

到北京开全国两会超过一星期了，占据央视每天的新闻，除了两会消息，就是美以伊战争。这一场早作预告但又来得突然的人为灾难，战局发展有不少意外，不期然地成为大家闲聊话题。

图为美伊战争图片。（图片来源：AP Photo）
图为美伊战争图片。（图片来源：AP Photo）

在全球战乱动荡不断的时候，香港人会觉得地球很危险，问世界怎样才能不乱。看着加沙、俄乌，还有伊朗、以色列及周边中东国家流血不止，大家都感到和平的可贵。虽然我国国力迅速提升，但在当下，原有国际秩序迅速崩塌，新秩序还没建立的时期，我国安全还很脆弱。

外国在南海、台海和东海的军事挑衅不断，东北亚国家扩军和对外扩张动作频仍，中央运用中国智慧，有效管控矛盾，防止了战火发生，让大国以代理人战争把祸水东引，破坏中国发展环境，遏制中国强大甚至促使中国倒退的企图无法得逞。

在「十五五」规划纲要和王毅回答记者提问中看到，国家采用刚柔并济、攻守兼备的辨证统一方法，全域统筹、标本兼治的系统思维，以及以和止战、互利共赢的和合之道应对。骤然爆发的美以伊战争，严重威胁我国能源安全和在中东的地缘布局，但国家保持战略定力，坚持尊重国家主权、不干涉内政、反对滥用武力、主张政治解决纷争、批判丛林法则等外交主张，适时运用外交斡旋，反而增强了我国在中东国家和伊斯兰世界的影响力。

委内瑞拉和伊朗的教训说明，内部分裂是让外力得以入侵的重要因素，所以在世界纷乱之时，中央坚持「努力办好自己的事」的策略，统筹发展与安全，一方面加大力度全速做好经济社会科技发展，另一方面健全国家安全体系，强化重点领域能力，以实力保和平，以实力促安全。

王毅对身处海外国人说的「你面前的世界乱象丛生，你身后的祖国稳如泰山」，掷地有声，令人热泪盈眶。一个「人民至上」、「生命至上」的强大中国，是乱局中世人和国人的希望之光。

电邮：[email protected]

文：陈卓禧 

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

延伸阅读：

陈卓禧 - 行动的人工智能｜卓言絮语

陈卓禧 - 深化解读 关键在行动｜卓言絮语

 

最Hit
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
2小时前
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
22小时前
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 11:22 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2026-03-12 08:00 HKT
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 16:50 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 14:48 HKT
廖本怀辞世享年96岁 首位华人政务司 「华富邨之父」为公屋设计独立厕厨
01:32
廖本怀辞世享年96岁 首位华人政务司 「华富邨之父」为公屋设计独立厕厨
政情
5小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2026-03-12 08:00 HKT
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晋三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引网民热议黎氏家族
02:03
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晋三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引网民热议黎氏家族
影视圈
5小时前
伊朗打击精准度明显提高，很可能是已获得中国「北斗」卫星导航系统的权限。（美联社）
伊朗局势｜伊朗导弹突变神准　情报揭疑转用中国「北斗」导航
即时国际
8小时前