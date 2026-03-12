精神健康｜校园蝴蝶园计划 助提升中学生身心社健康｜教研并进

近年香港中学生的心理健康问题引起各界关注。调查指，在香港每4名年轻人，就有1名至少受到一种精神疾病困扰，当中包括焦虑症和抑郁症。有见及此，在领展资产管理有限公司「爱．汇聚计划」的资助下，环保协进会凤园蝴蝶保育区于2024至2025年期间开展「幸福の蝴蝶园」计划，在社区建设蝴蝶园，并联同香港教育大学特殊教育与辅导学系将蝴蝶园扩展到本地中学，以大自然为本的社交园艺辅助治疗干预措施，借以提升有情绪社交问题的中学生的身心社健康。

连结大自然益处多

图片来源：凤园蝴蝶保育区

人和大自然的关系是相互依存、密不可分的。不少外国的研究指，多接触大自然不但能舒展身心、减低压力，还能促进人际社交的正面互动，提升幸福感。与大自然的连系越是紧密，儿童及青少年出现抑郁等情绪行为问题的情况越少。闲时多看看绿色植物、在绿化环境漫步，也能达到改善身心健康的果效。香港常被称为「石屎森林」，但其实本港的绿色空间覆盖率达7成。然而，调查发现，本港8成中小学生每年到访郊野公园却不足2次，高度数码化的生活或使年轻人甚少机会善用这些天然资源来照顾自己的身心健康发展。

要推动和鼓励香港学生多接触大自然，最直接的方法便是将大自然元素融合到他们的校园生活里，让他们能在课余时间连结大自然。在各种自然教育的活动中，蝴蝶园艺是一项专注于种植特定植物以吸引蝴蝶的园艺活动。蝴蝶园艺普及于欧洲国家，活动包括播种、扦插、移植、修剪盆栽、清扫和维护花园。

校园打造蝴蝶园

「幸福の蝴蝶园」计划内的蝴蝶园艺活动共15小时，平均约有7节课，每节约1.5至3小时。课程包括两部分，分别为蝴蝶园艺体验工作坊，以及蝴蝶园日常维护工作坊。参与学生不但有机会学习有关蝴蝶和种植的知识，例如蝴蝶的种类、蝴蝶幼虫的成长过程、植物的种类、种植的技巧等实务体验，还可以体验一些园艺治疗的活动，例如拓印及组合盆栽等。

当学生对蝴蝶成长和种植有基本认识后，导师便带领他们到学校附近的社区蝴蝶园学习如何建设和维护一个有利蝴蝶成长的花圃，最后再在社区蝴蝶园选取一些合适的植物枝条带回学校进行扦插，共同在校园建设属于他们的蝴蝶园。

着重学生参与体验

图片来源：凤园蝴蝶保育区

是次先导计划在2间本地中学推行，共招募了56名中一至中三学生。笔者的研究团队根据参加者的意愿，将他们分配到干预组或对照组。干预组参加蝴蝶园艺课程，而对照组则没有参与任何有关园艺的活动。

研究发现，干预组学生完成课程后在心理健康、朋辈社交支持，以及整体健康3个范畴方面，在统计学上均有显著改善，而这些改善在课程结束2个月后仍然维持。而且，蝴蝶园艺课程在提升参加者的心理健康和朋辈社交支持的实用显著性达中度，显示课程在现实中应用对本港中学生的心理社交健康具有一定程度的正面影响。相反，没有参与课程的学生在这3方面皆没有显著改变。

研究员在课程后访问了参与课程的学生，根据学生的反馈，课程着重他们在参与过程中的亲身体验，是促进身心社健康的有利因素。参加者在课程中可以看到幼虫慢慢成长化身为美丽的蝴蝶，过程中他们担任这个充满生命力的花园设计师和建造者，导师不会过分介入他们的设计，反之是给予充分的时间让他们自由探索，引发他们对大自然保育的好奇心。由于建设蝴蝶园的难度不高，学生更可以即时看到自己动手修剪移植后的成果，为他们带来满足感和成功感。

此外，参与的学生有很多机会与同伴一起合作维护花园，朋辈间的良性交流使课程气氛轻松，鼓励平日较被动、害怕与人交往的参加者也放松心情、主动投入。

由此可见，参与园艺活动能为人带来身体、情感和社交上的好处，将大自然融入教育，更可在校园推动正向精神。未来，计划团队希望继续在不同社区推展蝴蝶园课程，致力保育蝴蝶，同时亦鼓励不同背景的社区人士接触大自然，促进他们的身心社健康。

文：香港教育大学特殊教育与辅导学系助理教授罗颕嘉博士

