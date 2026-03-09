刘筱玲 - 美的教育｜快乐家庭

回顾我自己的学生时代，甚至我孩子的学生时代，时间表上都有「美术」课。然而，这些课大多交由主科的老师负责，课堂都被主科目占据，美术课就变得名存实亡了。

在我自己过往的教学生涯中，曾亲眼目睹艺术教育的衰退。学校很少聘请专业的美术教师，我认为这对学生来说是一种损失，扼杀了他们的艺术天赋和创作的能力。

在我的中文课里，我总是鼓励学生在写作中融入插图，无论是命题作文、阅读感想、专题报告、周记还有反思等，所有这些都可以自由地加入绘图，既可以作为文字的补充，也可以表达他们的内心想法。学生们对此充满热情，也拓宽了我的视野。看到无分成绩的好坏，让学生都来体验创作的快乐，乐在过程中，直到今天，我仍然保留着他们的一些作品呢！

曾经有一位同学热爱绘画，而且非常有天赋。他告诉我，他每年都会为我画一幅画，以表达他的谢意。从小学到高中毕业，他每年都会给我一幅充满心意的画。虽然他画中的我并不漂亮动人，但每一幅画都蕴含着令我惊喜的特殊意义。

画中的我或在课堂里、在球场上、在讲坛中诉说着愉快的学习，更有把我绘画在《爱丽丝梦游仙境》里，他说这代表了我探索的精神。他甚至还画了一幅我和老师团队们的画像，维妙维肖。在他毕业那年，他为我画了一幅大型油画，深深地感动了我！

学校每年都会出版一本学生作品集《Art Annual》，收录各年级同学的艺术作品，让学生可以互相学习，让分享默默地在作品中传递。纵观12年的课程，孩子们一步一脚印地成长，在广阔的艺术天地里，没有界限。

在作品中，我找到的是孩子们丰富的想像、独立的思考、博大的胸襟和开阔的视野，更听到多元的声音，明白孩子们要述说的故事，就让每个孩子都能来体验创作的快乐，寻找美的脚踪，享受美的教育。

作者为保良局蔡继有学校创校总校长，60年教育路上，培育子女无数。

