陈淑仪 - 善用「智启学教」拨款，以科技赋能教育新篇章｜来论

行政长官在《2025年施政报告》中提出进一步推动中小学的数字教育发展，教育局亦宣布从优质教育基金拨出20亿元，落实数字教育策略发展督导委员会所制定的各项支援措施。作为一所小学的校长，我既感到方向清晰，也深深体会到前线学校对相关支援的殷切期望。在人工智能迅速发展的今天，「AI for ALL subjects」不再只是口号，而是我们每天在课室里面对的现实课题。

教育局推出「『智』启学教」拨款计划，成功申请的学校可获一笔过50万元的资助，发展人工智能辅助学与教。对学校而言，这笔资源不单是一项资助，更是一个契机——让我们有空间及弹性，尝试把人工智能融入教学设计，推动学校的数字化转型。

回归教育本心：务实推动校本人工智能发展

近年我们都看到，人工智能已逐步渗透生活各层面。学生接触科技的机会愈来愈多，但如何引导他们正确、有效地运用，才是教育的责任所在。而学校在推动人工智能教育时，往往面对两个核心课题：一是将如何让AI融入日常教学流程，而非零散的示范活动；二是建设完善的基础设施，确保所有学生都能受惠。

务实选材 实效优先

在实际运用上，学校可利用拨款购置、订阅或租用人工智能装置及相关服务，以提升学生的人工智能素养与技能；亦可资助学生参加由学校举办或认可的校内外活动，让他们在真实情境中应用所学。对不少学校来说，这正好回应了学校在推动AI辅助教学方面的资源需求。

值得一提的是，坊间的「校本AI应用方案」仅为众多选项之一，未必适合所有学校。从用家角度出发，我认为学校毋须追求标新立异，更重要的是按实际需求，选用市场上成熟可靠的平台或工具，让教师安心使用，让学生真正学得其所。

面对市场上林林总总的人工智能平台与配套方案，我们更应保持审慎。与其急于采购，不如先厘清教学目标，了解相关工具的技术内涵、稳定性与可持续性。教育局将于今年公布《中小学数字教育发展蓝图》，为本港数字教育订立清晰路向与支援策略。我们可以先掌握蓝图方向，再结合校情，制定合适的人工智能师训与学生学习方案。

对焦校情，策略先行

在具体推行方面，我有以下几点建议，供同工参考：

1. 制定详尽计划：在申请拨款前，学校应制定详细计划，明确人工智能的应用范畴、预期目标与时间表，确保拨款用得其所。

2. 进行需求评估：在使用资金前，可进行全校性需求评估，了解师生在使用人工智能工具的具体需要，从而制定针对性措施。

3. 善用专业人才：可考虑聘请或培训具备AI技术背景的专业人士，协助教师掌握相关工具，提升教学质量。

4. 建立交流平台：学校可设立教师交流平台，鼓励分享使用AI工具的经验与成果，促进资源共享与专业共进。

5. 鼓励家长参与：透过举办讲座或工作坊，协助家长了解AI在教育中的角色，争取他们对学校数字教育策略的支持。

6. 完善反馈机制：定期检视计划执行情况，并收集师生意见，以便因应实际情况调整策略，实现持续改进。

装备教师，落实 AI 赋能

人工智能无疑能成为学与教的强大助力，但成功的关键仍在于使用者——教师。要实现人工智能赋能教学，教师必须掌握AI的基本概念、技术与工具，善用学习管理系统、自适应学习平台等应用；同时具备将人工智能有效融入课程设计的能力，规划以学生为中心的教学活动，激发学习动机与参与度，并紧扣学习目标。

因此，我十分鼓励在校内成立跨学科的「AI教学探究小组」，透过定期举办学科培训、共同备课及同侪观课，将AI元素融入课堂设计，并引入混合式学习等多元化教学策略。与此同时，教师亦须持续进修，紧贴人工智能在教育领域的最新发展，保持教学的前瞻性与专业能量。

数字教育并非一蹴而就，而是一段需要耐心与实践的旅程。「『智』启学教」拨款计划为学校提供了一个稳健起步的机会。只要我们以学生学习为本，审慎规划、循序推展，人工智能必能成为教学的助力，为香港教育开启更具活力与创意的新篇章。

文：陈淑仪校长（香港资助小学校长会主席、油蔴地天主教小学(海泓道)校长、 国家教育部新时代中小学「双名计划」港澳地区名校长、香港教育大学教育发展与创新学院「学院学人」）

