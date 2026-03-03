借古鉴今VS消费历史 商业化有助传承文化？｜青史劄记

电影《寻秦记》席卷华人市场，热潮持续，笔者终于有暇细看。「历史不可改写」是穿越者的底线，但从银幕穿越而来的现象正在叩问：这是一个商业驯服历史的时代，过去成为商品，我们究竟是在传承文化，抑或是消费文明？电影改写了秦王寻长生不老药的真实目的，所谓「历史」，正被市场、流量及商业逻辑重塑。

常说习史之意义在于「借古鉴今」，然而，当商业逻辑主宰历史叙事，危机悄然滋生。最显著的是「扁平化」效应——复杂的过去，被简化成易销售的标签。

三国成为电玩里的武力比并，盛唐被缩减为华服美妆。历史的幽微、矛盾与深层脉络，在追求「卖点」的过程中被抹平。更甚者，出现「创造传统」的现象：为吸引游客，各地争抢名人故里，编造地方传说，成为招揽生意的道具。

事实上，商业驱动极大地激发了公众对战国历史与秦始皇统一的兴趣，若只看到商业化的阴影，未免有失公允。学术专业与商业普及并非黑白相对，没有《三国演义》的流行，多少人不曾翻开《三国志》？没有故宫文创的风靡，年轻人怎会对紫禁城产生好奇？

电影《寻秦记》剧照

商业化、通俗化搭建了桥梁，让大众以轻松姿态亲近历史，更使许多濒危遗产获得修缮资金。经济逻辑驱动下，地方积极挖掘历史资源，形成文化与经济的循环。

历史不应是冻结在象牙塔的标本，也不是成为任人打扮的玩偶。香港自2008年推出「活化历史建筑伙伴计划」，截至2023年，7期计划涵盖逾20个项目，并有4项保育原则：妥善保存历史建筑、有效反映建筑的历史意义、具社会效益（如在地就业机会）、财务上可持续营运，是商业与历史保育的结合。当然，要平衡两者绝非易事，亦未必见得成功。

笔者以为，这或许是所有历史题材在面对市场时必须经受的考验：我们是应该利用商业，让历史的智慧展开翅膀，飞入寻常百姓家；还是放任商业的引力，让历史成为地摊上明码标价的纪念品？

文：赵梓铭

作者为国史教育中心（香港）青年组成员，现就读香港浸会大学历史系。

本文标题原为〈借古鉴今，还是消费历史？〉。

