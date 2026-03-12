Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

STEAM教育｜花能百日红！永生花「打破」自然法则 3招施展美丽魔法｜星岛教室

知识转移
更新时间：13:00 2026-03-12 HKT
发布时间：13:00 2026-03-12 HKT

香港的花墟满是绽放的鲜花：绣球、牡丹、兰花……争相斗艳，但现实却是「花无百日红」。然而，有一种「永生花」，它能长期保持鲜花质感与色彩，能在物理层面「留住美好的瞬间」，是园艺技术革命的成果，是人类为对冲时间流逝所做出的浪漫抵抗。

古代保鲜缺失

在古代，人们已尝试用干燥或浸泡方式保存植物。这些方法导致花瓣萎缩、褪色、脆裂，因为植物细胞脱水，无法保持花朵的鲜活外观。鲜花的花瓣细胞中充满自由水，自然干燥时，水分会通过蒸腾作用快速挥发，细胞失去水分后便会因渗透压降低而皱缩，就像泄了气的气球。同时，花瓣中的天然色素（如花青素）会在光照和氧化作用下分解，导致花色变淡，甚至消失。更为关键的是，干燥后的花瓣细胞间隙变大，容易被空气中的细菌、真菌侵蚀，最终让花朵面目全非。

「永生花」流变

1970年代，法国园艺学家开始研发一种能替代鲜花与干花的保存技术，试图解决鲜花易凋谢、干花易脆化的问题。他们使用甘油与有机溶剂的混合液，透过置换植物细胞中的水分与色素，同时注入保湿成分，使花朵维持柔软与色泽。但初期技术有限，色彩较暗淡，保存时间也较短。

现代的「永生花」（Preserved Flowers）可追溯至1987年比利时与德国的大学联合研发团队，他们经十余年研究，成功研制出第一朵永生花。1991年，法国Vermont公司申请相关技术专利，并将其推广至全球。

2002年，日本株式会社大地农园独立开发出永生花技术，并于2003年开始销售玫瑰永生花产品。2005年，中国科学院昆明植物研究所将永生花技术引入中国，研发团队在此基础上创新，形成国产化工艺技术体系，丰富了永生花品类。

锁住「鲜活」3部曲

永生花的专业制作工艺看似复杂，实则就是透过保水、保色、防腐，让花朵能定格最美的模样。

1. 脱水置换 留住花瓣弹性

工艺师会将新鲜花朵放入甘油与乙醇的混合溶液中浸泡24至48小时。甘油是一种不易挥发的高分子物质，会通过渗透作用逐渐替换花瓣细胞中的自由水——由于甘油分子能填充细胞间隙，所以即使水分被置换，花瓣也不会像自然干燥那样皱缩，反而能保持柔软的弹性。

2. 保色固定 守住花朵本色

脱水后的花朵会被转入含抗氧化剂与酸性调节剂的保色液中。花青素是决定花朵颜色的关键物质，它的结构会随pH值变化而改变，酸性调节剂能稳定细胞内的pH值，阻止花青素分解；而抗氧化剂则能隔绝氧气，避免色素被氧化褪色，让花色长久鲜艳。

3. 抑菌防腐 延长保存时长

脱水及保色后，花朵会被喷洒少量苯甲酸钠等防腐剂。苯甲酸钠能破坏微生物的细胞膜，抑制细菌、真菌的生长繁殖，防止花瓣腐败分解。

经过这处理3部曲，永生花可保存1至3年，依旧保持鲜花的质感。

工艺突破与「冻龄花」

永生花的制作虽已成熟，但科学家与花艺师从未停止追求「永恒之美」。近年材料科学与生物技术的进步，推动工艺新突破。早期制作须使用有机溶剂，可能会影响环境与健康；如今，团队开发出以植物萃取液为基础的环保溶液，如从棕榈油提取的天然甘油，搭配玉米发酵而成的生物乙醇，不仅降低化学残留，还让花朵带有淡淡天然清香。此外，防腐步骤逐步采用紫外线照射与惰性气体封存技术，减少防腐剂使用，使永生花更适合放置于卧室、儿童房等空间。

2020年代，日本与荷兰的实验室相继推出「冻龄花」技术。通过超低温急速冷冻（-40℃至-60℃），在真空环境下使花朵细胞内的水分直接升华，跳过液态阶段，最大限度保留细胞结构完整性。处理后的花瓣触感几乎与鲜花无异，且色彩还原度更高，保存期可延长至5年以上。

从古埃及人风干莲花，到今日实验室里精密的分子置换，人类对「留驻花期」的执着，实则是对生命与美好的深刻眷恋。每一次技术突破，不仅是园艺的进步，更是人类将情感赋予物质、将瞬间凝为永恒的浪漫实践。让我们在流逝的时光中，握紧一缕不散的芬芳。

小思考，大智慧

1. 为甚么甘油能替换花瓣细胞中的水分？（提示：「渗透作用」的原理）

2. 若将永生花置于潮湿的环境中，会出现甚么现象？为甚么？

参考答案

1. 制作永生花时，会将花瓣浸泡在高浓度的甘油溶液中，甘油溶液的浓度高于花瓣细胞液的浓度，甘油便能够替换花瓣细胞中的水分，根据渗透作用原理，花瓣细胞内的水分会持续渗出到甘油溶液中。随着细胞内水分的流失，细胞内的浓度逐渐升高，而细胞外的甘油分子会顺着浓度梯度进入细胞内部，最终逐步占据细胞内原本水分的空间，完成「甘油替换水分」的过程。甘油还具有保湿性，替换完成后能维持花瓣细胞的形态和弹性，避免细胞因失水皱缩塌陷，这也是它被选作永生花保水剂的重要原因。

2. 若将永生花置于潮湿环境中，会出现花瓣变软塌陷、颜色暗淡褪色，甚至滋生霉斑腐烂的现象。因为永生花细胞内填充的甘油具有强吸湿性，会吸附环境中的水气，使细胞外水分浓度高于细胞内，触发反向渗透。外界水分涌入细胞，破坏原本由甘油支撑的细胞结构，导致花瓣失去挺括感。同时，水分积累为霉菌繁殖提供了条件，而细胞内的天然色素会随水分溶解流失，最终造成永生花外观和品质受损。

本栏逢周四刊登，由教育评议会邀请资深中小学老师、校长及大学讲师撰稿，旨在为学生提供多元化的STEAM学习材料，引发学生探求知识的兴趣，将学习融入生活，培养学生的世界观、敏锐的触觉、积极学习的态度。

文：中华基督教会蒙黄花沃纪念小学校长、教育评议会副主席 郑家宝博士

本文标题原为〈花能百日红：永生花的美丽魔法〉。

延伸阅读：

二十四节气2026｜第二个节气「雨水」 南北习俗有甚么分别？古代为农政关键时机｜星岛教室

天气｜拆解各种回南天吸湿招数 边种最高效？边种最环保？｜星岛教室

中史丨古今战场英雄地︰安徽省 曾发生3场大战 改写中国历史丨星岛教室
 

最Hit
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
20小时前
青马大桥逾10车相撞酿10伤 有车辆翻侧冒烟2人被困
00:58
青马大桥逾10车相撞酿10伤 有车辆翻侧冒烟2人被困
突发
4小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
5小时前
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
4小时前
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
影视圈
17小时前
朗豪坊扶手电梯突然消失？港人惊讶「以为自己记错！」 揭3年前拆除改作1用途
朗豪坊扶手电梯突然消失？港人惊讶「以为自己记错！」 揭3年前拆除改作1用途
生活百科
21小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
5小时前
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
生活百科
2026-03-11 13:04 HKT
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
2小时前