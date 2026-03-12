STEAM教育｜花能百日红！永生花「打破」自然法则 3招施展美丽魔法｜星岛教室

香港的花墟满是绽放的鲜花：绣球、牡丹、兰花……争相斗艳，但现实却是「花无百日红」。然而，有一种「永生花」，它能长期保持鲜花质感与色彩，能在物理层面「留住美好的瞬间」，是园艺技术革命的成果，是人类为对冲时间流逝所做出的浪漫抵抗。

古代保鲜缺失

在古代，人们已尝试用干燥或浸泡方式保存植物。这些方法导致花瓣萎缩、褪色、脆裂，因为植物细胞脱水，无法保持花朵的鲜活外观。鲜花的花瓣细胞中充满自由水，自然干燥时，水分会通过蒸腾作用快速挥发，细胞失去水分后便会因渗透压降低而皱缩，就像泄了气的气球。同时，花瓣中的天然色素（如花青素）会在光照和氧化作用下分解，导致花色变淡，甚至消失。更为关键的是，干燥后的花瓣细胞间隙变大，容易被空气中的细菌、真菌侵蚀，最终让花朵面目全非。

「永生花」流变

1970年代，法国园艺学家开始研发一种能替代鲜花与干花的保存技术，试图解决鲜花易凋谢、干花易脆化的问题。他们使用甘油与有机溶剂的混合液，透过置换植物细胞中的水分与色素，同时注入保湿成分，使花朵维持柔软与色泽。但初期技术有限，色彩较暗淡，保存时间也较短。

现代的「永生花」（Preserved Flowers）可追溯至1987年比利时与德国的大学联合研发团队，他们经十余年研究，成功研制出第一朵永生花。1991年，法国Vermont公司申请相关技术专利，并将其推广至全球。

2002年，日本株式会社大地农园独立开发出永生花技术，并于2003年开始销售玫瑰永生花产品。2005年，中国科学院昆明植物研究所将永生花技术引入中国，研发团队在此基础上创新，形成国产化工艺技术体系，丰富了永生花品类。

锁住「鲜活」3部曲

永生花的专业制作工艺看似复杂，实则就是透过保水、保色、防腐，让花朵能定格最美的模样。

1. 脱水置换 留住花瓣弹性

工艺师会将新鲜花朵放入甘油与乙醇的混合溶液中浸泡24至48小时。甘油是一种不易挥发的高分子物质，会通过渗透作用逐渐替换花瓣细胞中的自由水——由于甘油分子能填充细胞间隙，所以即使水分被置换，花瓣也不会像自然干燥那样皱缩，反而能保持柔软的弹性。

2. 保色固定 守住花朵本色

脱水后的花朵会被转入含抗氧化剂与酸性调节剂的保色液中。花青素是决定花朵颜色的关键物质，它的结构会随pH值变化而改变，酸性调节剂能稳定细胞内的pH值，阻止花青素分解；而抗氧化剂则能隔绝氧气，避免色素被氧化褪色，让花色长久鲜艳。

3. 抑菌防腐 延长保存时长

脱水及保色后，花朵会被喷洒少量苯甲酸钠等防腐剂。苯甲酸钠能破坏微生物的细胞膜，抑制细菌、真菌的生长繁殖，防止花瓣腐败分解。

经过这处理3部曲，永生花可保存1至3年，依旧保持鲜花的质感。

工艺突破与「冻龄花」

永生花的制作虽已成熟，但科学家与花艺师从未停止追求「永恒之美」。近年材料科学与生物技术的进步，推动工艺新突破。早期制作须使用有机溶剂，可能会影响环境与健康；如今，团队开发出以植物萃取液为基础的环保溶液，如从棕榈油提取的天然甘油，搭配玉米发酵而成的生物乙醇，不仅降低化学残留，还让花朵带有淡淡天然清香。此外，防腐步骤逐步采用紫外线照射与惰性气体封存技术，减少防腐剂使用，使永生花更适合放置于卧室、儿童房等空间。

2020年代，日本与荷兰的实验室相继推出「冻龄花」技术。通过超低温急速冷冻（-40℃至-60℃），在真空环境下使花朵细胞内的水分直接升华，跳过液态阶段，最大限度保留细胞结构完整性。处理后的花瓣触感几乎与鲜花无异，且色彩还原度更高，保存期可延长至5年以上。

从古埃及人风干莲花，到今日实验室里精密的分子置换，人类对「留驻花期」的执着，实则是对生命与美好的深刻眷恋。每一次技术突破，不仅是园艺的进步，更是人类将情感赋予物质、将瞬间凝为永恒的浪漫实践。让我们在流逝的时光中，握紧一缕不散的芬芳。

小思考，大智慧

1. 为甚么甘油能替换花瓣细胞中的水分？（提示：「渗透作用」的原理）

2. 若将永生花置于潮湿的环境中，会出现甚么现象？为甚么？

参考答案

1. 制作永生花时，会将花瓣浸泡在高浓度的甘油溶液中，甘油溶液的浓度高于花瓣细胞液的浓度，甘油便能够替换花瓣细胞中的水分，根据渗透作用原理，花瓣细胞内的水分会持续渗出到甘油溶液中。随着细胞内水分的流失，细胞内的浓度逐渐升高，而细胞外的甘油分子会顺着浓度梯度进入细胞内部，最终逐步占据细胞内原本水分的空间，完成「甘油替换水分」的过程。甘油还具有保湿性，替换完成后能维持花瓣细胞的形态和弹性，避免细胞因失水皱缩塌陷，这也是它被选作永生花保水剂的重要原因。

2. 若将永生花置于潮湿环境中，会出现花瓣变软塌陷、颜色暗淡褪色，甚至滋生霉斑腐烂的现象。因为永生花细胞内填充的甘油具有强吸湿性，会吸附环境中的水气，使细胞外水分浓度高于细胞内，触发反向渗透。外界水分涌入细胞，破坏原本由甘油支撑的细胞结构，导致花瓣失去挺括感。同时，水分积累为霉菌繁殖提供了条件，而细胞内的天然色素会随水分溶解流失，最终造成永生花外观和品质受损。

本栏逢周四刊登，由教育评议会邀请资深中小学老师、校长及大学讲师撰稿，旨在为学生提供多元化的STEAM学习材料，引发学生探求知识的兴趣，将学习融入生活，培养学生的世界观、敏锐的触觉、积极学习的态度。

文：中华基督教会蒙黄花沃纪念小学校长、教育评议会副主席 郑家宝博士

本文标题原为〈花能百日红：永生花的美丽魔法〉。

延伸阅读：

二十四节气2026｜第二个节气「雨水」 南北习俗有甚么分别？古代为农政关键时机｜星岛教室

天气｜拆解各种回南天吸湿招数 边种最高效？边种最环保？｜星岛教室

中史丨古今战场英雄地︰安徽省 曾发生3场大战 改写中国历史丨星岛教室

