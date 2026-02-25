教育评议会对2026《财政预算案》的意见｜来论

陈茂波司长于今日（25/2）发表了本年度的《财政预算案》，我们乐见政府财政渐见盈余，亦喜见这次《财政预算案》除了一些惠民政策外，是一份具明确发展方向的预算，由人工智能、人才培育到北都大学城发展都有着墨，期望政府能一步一步带领香港的经济起飞，并配合国家发展，建立教育强国。

预算案中较多提及的是善用香港专上教育的优势来吸人才和留人才，本会十分认同。尤其是「游学香港」，鼓励专上学院在暑期举办自资游学团，可让更多人认识香港的优质教育。在这方面，教育评议会有几项建议：

一、可结合办学团体，以及民间教育团体为东南亚、一带一路及内地中、小学生举办暑期研学团，可住大学宿舍，并于大学及中、小学上课，这样可为「游学」转化成往后「留学」，从而为「门常开」政策加力，吸引不同地方的学生和优才子女报读港校。

二、政府除了教育局支援外，海外及内地经贸办，甚至是各地大使馆亦应协助宣传，或建立平台让有心举办者能接触海外及内地的参加者，否则便是流于口号，成事困难。

三、游学团需配套，建议政府设有力政策，鼓励民间团体，制定一些与东南亚相关的游学路线，让他们了解香港的文化和历史，令游学团更吸引。

本会亦十分认同「城中学舍计划」，对吸引外地学生来港很有帮助，惟本会建议有关宿舍管理，应外判予一些大学、办学团体或有管理学校经验的社福机构跟进，因学生来到异地求学，会遇到不少问题，切勿将学生宿舍只变成地产项目。「城中学舍」需设立社监、代监护人、辅导老师及社工等协助及监管学生，否则会引起很多问题。

另外，全面数字化是这份《财政预算案》的重中之重，教评会乐见教育局在这学年已拨款5亿元来推动校本人工智能课程，期望《中小学数字教育发展蓝图》能尽快出炉，亦建议优质教育基金能批出更多切合教育发展需要的资助计划。教育局及院校虽然肩负了培训AI人才的工作，但要入校观课和制定校本课程，还请优质教育基金资助办学团体及民间教育机构来举办有关活动。

随着航天迅速发展，近来不少学者及企业都提出航天与人工智能结合，在此方面希望政府有更长远发展，同时加强航天教育。

至于教育局积极完善教师注册机制，研究修订《教育条例》，引入执业证书和定期更新要求，以确保所有任教于香港学校的教师均为适合及适当人选，维护教师团队的专业质素。本会十分支持，惟此计划尚有一年过渡期，期望教育局多听各方意见，如何落实教师进修时数和处理代课老师资格两方面，都为业界特别关注，应再仔细商量。

教育局于去年成立「优化学校津贴专责小组」，一方面优化拨款使用，另一方面也减少了部分资助（每年减少约 2%），本会明白及谅解这安排，期望日后政府财政较充裕时，能补回有关拨款，令学生再次获益。

幼稚园在这几年间经历寒冬，本会感谢教育局能予以体谅，在这学年不会下调他们的部分资助，同时，教育局会整合「幼稚园活动津贴」和「幼稚园聘任代课教师支援津贴」，让业界灵活运用。整体来说，本港中、小、幼学校都正面临收生不足的问题，本会多年来都提出「门常开」全线收生政策的建议，期望局方能加快进行，引入内地及东南亚的适龄儿童入学，相信如果政府能开绿灯，并加以合适的配套，以香港的优质教育，不难吸引外地及内地学生来港就读，这样才能保持香港教育的优势，为国家打好教育强国的根基。

文：教育评议会执委会

