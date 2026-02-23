二十四节气2026｜第二个节气「雨水」 南北习俗有甚么分别？古代为农政关键时机｜星岛教室

「雨水」是春天寄来的第一封情书，温柔地唤醒沉睡的大地。此时东风解冻，冰雪消融，细雨如丝，万物在润泽中悄悄舒展。古人将「雨水」列为二十四节气中的第二个节气，标志着气候由寒转暖，降水逐渐增多，正是「春雨贵如油」的时节。民间谚语说：「雨水到，农事忙」，农民开始准备春耕，草木也悄悄探出嫩芽，一切都笼罩在朦胧而充满希望的诗意之中。

莫轻「雨水」之力

「雨水」通常落在每年2月18日至20日之间。《月令七十二候集解》记载：「正月中，天一生水。春始属木，然生木者必水也，故立春后继之雨水。」此时气温回升，北方冰雪融化，南方雨水渐丰，故名「雨水」。但千万别被这温和的名字所迷惑——「雨水」虽不似暴雨滂沱，却拥有润物无声的渗透力。中国农谚有云：「雨水有雨庄稼好，大春小春一片宝」，正是形容此时适量的降水对农作物生长至关重要。

古人将雨水分为「三候」，犹如展开三幅早春画卷：一候「獭祭鱼」，水獭开始捕鱼，并将鱼摆在岸边，仿佛祭祀般感恩自然的馈赠；二候「鸿雁来」，随着气温回暖，大雁成群结队从南方飞回北方；三候「草木萌动」，在细雨滋润下，草木抽出新芽，大地悄然披上绿衣。这「三候」提醒我们：雨水不仅是气象的转折，更是生命循环的启动键。

舌尖上的春日滋润

「雨水」时节，饮食讲究「调脾胃、祛湿气」。南方人此时最爱一碗薏仁红豆汤，薏米利水渗湿，红豆健脾养血，两者合煮成甜汤，既能祛除体内湿气，又滋味甘润。

北方则有「雨水吃龙须」之说，所谓「龙须」其实是「春饼」——将薄饼卷上豆芽、韭菜、肉丝等新鲜春菜，象征迎接春气、舒展身心。

更有趣的是，客家地区有「雨水酿酒」的习俗，人们以糯米、桂圆、枸杞等酿制「雨水酒」，认为此时的水质最为纯净，酿出的酒格外香醇。从现代营养学角度看，这些传统食物多为清淡易消化之物，符合春季养肝健脾的原则，仿佛为身体做一场温和的「春季大扫除」。

字里行间藏春意

「雨水」不仅是农事节令，也是文人墨客笔下的灵感源泉。杜甫在〈春夜喜雨〉中写道：「好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声。」这正是对雨水节气最诗意的描绘。韩愈亦在〈早春呈水部张十八员外〉中捕捉到雨后初晴的清新：「天街小雨润如酥，草色遥看近却无。」

这些诗句不仅写景，更蕴含哲理：最轻柔的力量，往往能带来最深刻的改变。就像雨水默默滋养大地，人在生活中也需要耐心与累积，才能在适当的时机绽放生机。雨水节气提醒我们，生命的美好往往藏在细微的转变中，只须用心感受，便能看见寒冬褪去、春意萌动的痕迹。

冷知识 BOX：天气预测

你知道吗？雨水节气的降雨情况，常被古人用来预测后续天气与收成。农谚说：「雨水有雨百日阴」，意指如果雨水这天下雨，之后可能阴雨绵绵。另一句︰「雨水晴，害农情」则提醒，若雨水当日过于晴朗，反而可能预示春旱，对春耕不利。这些经验虽非绝对科学，却体现了古人长期观察自然累积的智慧，也提醒我们关注气候变迁对农业的影响。

历史充电站：古代雨水与农政

在古代农业社会，雨水节气是官府指导农事的关键时机。据《礼记．月令》记载，此时官府会下令修缮水利、储备种子，并督促农民「善相丘陵、阪险、原隰，土地所宜，五谷所殖」。宋代更设立「劝农使」，在雨水前后巡视各地，推广耕作技术。这些措施不仅促进农业生产，也体现了「顺天应时」的治理智慧。反思今日，在气候异常频仍的时代，我们更须重视节气知识，学习古人与自然和谐共处的永续之道。

