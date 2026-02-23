异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊

走在香港街头，不难留意到部分旧式商场的名称中，出现一个今天已不常见的「塲」字。这个字形在现代书写中已甚少出现，却仍保留于某些特定年代与类型的建筑名称之中，为观察香港异体字的实际使用情况提供了具体线索。

「塲」常见于50至80年代商场

近代的商场已不再用「塲」字。资料图片

在香港，「塲」字最常见于上世纪50至80年代落成的商场名称。笔者统计共录得27个落成时以「塲」字命名的商场，可见该字并非偶然出现，而是在特定时期下具有一定的普遍。从年份分布来看，相关个案主要集中于50至80年代，其中以80年代尤为突出，单是这一年代已录得17个，约占整体6成。相较之下，50至70年代仅零星可见，而自90年代起，数量更是迅速减少，二千年代以后更未再出现新的例子。

上述数据显示，「塲」字在商场命名上的使用呈现明显的时代特征，其流行并非长时间自然累积的结果，而是集中于特定历史阶段。这种短暂而集中的使用情况，反映异体字的实际流通，与当时的社会制度与书写环境息息相关。

异体字在香港一度盛行，与本地语文政策及社会环境有密切关系。90年代以前，香港长期缺乏严格统一的汉字规范，正体字与异体字并行使用；加上教育层面对字形差异普遍较为宽容，即使《常用字字形表》确立了标准字形，实际上仍以指引性质为主，容许一定弹性，使异体字得以在公共空间中沿用。

然而，自90年代起，「塲」字在新建商场名称中几乎绝迹，显示异体字的使用逐渐受到限制。一方面，教科书全面采用《常用字字形表》所列字形，新一代接触异体字的机会大幅减少；另一方面，电脑与数码输入系统的普及，也进一步收窄了非标准字形的实际使用空间。在制度与科技的共同影响下，「塲」字逐渐退出了日常书写。

总括而言，「塲」字在香港商场名称中的出现与消失，展现出清晰的年代分布。这种由集中使用到迅速退场的变化，不仅反映异体字在公共书写中的实际处境，也折射出香港书写文化在不同时期的变化。文：林莹敏

文：香港中文大学医学院二年级学生林莹敏

本栏由修读香港中文大学「大学中文一」的学生撰写，旨在探讨日常生活中有趣的语文现象。

本文标题原为〈从「塲」与「场」窥探香港异体字演变历程〉。

