张佩姗 - 在行走中看见远方｜来论

跨境学习活动作为课堂的延伸，是滋养学生视野与心怀的重要途径。作为长期推动跨境交流团的教育工作者，我始终相信，这些行走的课堂，正为香港学生打开通往广阔世界的门，让他们在亲身体验与多元交流中收获独特的成长。

不止公社科：多元主题的跨境学习版图

不少公众对教育局交流团认知，只停留在「公社科考察」的单一印象中。事实上，教育局推动的跨境学习团，早已形成覆盖不同主题、适配不同年级学段的丰富版图，我校中华基督教会铭基书院亦长期积极参与其中。

我校中一至中六学生透过教育局多项交流团计划，包括「同根同心」、「同行万里」、「姊妹学校交流」等，或赴北京体验历史文化，或到青岛探索体育文化及海洋科技；亦能参与山西文化遗产探访、重庆姊妹学校交流等活动。这些多元主题的设计，正是为了贴合不同兴趣、不同能力的中学生需求。学生各有所好，有人醉心历史，有人向往科技，有人热爱体育与艺术，政府主导的交流团，正为他们提供度身订造的成长路径。

重庆武术名师教授咏春拳。（学校提供）

青岛体育文化及海洋科技探索之旅。（学校提供）

政府领航：打开本地难及的资源大门

有人或会问：「香港本地已有不少校际交流，为何仍要组织学生远赴内地？」答案其实很简单：香港地域狭小，学生的视野与见闻始终有限，唯有走出香港、走进内地，才能亲身接触更广阔的天地，遇见课本之外的精彩。而跨境交流的丰富体验，正是在政府领航之下，汇聚社会机构、大专院校及中学等各方力量协同配合，才得以实现，为学生带来本地学校难以企及的珍贵学习资源与深度探索机会。

我校亦在这一协同机制下，开展了多类型交流活动：自办的上海音乐艺术交流之旅，让学生走进当地艺术院校、音乐馆，沉浸式感受专业艺术氛围与深厚文化底蕴；与友校联合举办的中山剑击交流团，推动学生与当地运动员切磋技艺、交流专业训练经验；同时我校还组织学生参与由采菽社举办、香港中文大学生命科学学院教授兼农业生物技术国家重点实验室主任林汉明教授领队的2025暑期江苏农业研学团，让学生亲身见证国家近年的农业发展成果，近距离了解林教授研发的耐盐耐旱大豆品种，真切感受科技对农业发展的推动作用。这次研学团的内容，更与校内开展的「大豆计划」科研工作坊遥相呼应，让参与同学在国家土壤上应用课堂所学，实践「千里之行，始于足下」。

此外，在教育局统筹的交流计划中，我校学生同样收获满满：青岛体育文化交流团中，与山东省体育中学运动员切磋田径技艺，见识内地运动员的执著与坚毅；北京历史及科技探索之旅中，站在居庸关长城感受古今基建的智慧脉络，走进首都师范大学沉浸式体验学术交流氛围；「渝港同心 蕙兰连根」联校交流活动中，跟随重庆武术名师学习咏春拳，在川剧脸谱制作中领略中华传统工艺之美。这些珍贵的经历，绝非校园课堂或本地交流所能比拟。而对大部份本地学校而言，若缺乏政府领航与各方协同配合，独立组织这样的深度体验，亦是难以实现的愿景。

中山剑击交流团。（学校提供）

上海音乐艺术交流之旅。（学校提供）

从个人成长到全校共进：交流的涟漪效应

交流团的价值，从来不止于旅途本身，更在于归校后的所思所行与辐射影响。我校学生从内地回校后，透过分享会、专题展览、心得写作等形式，将所见所闻、所感所悟带回校园，往往能产生意想不到的涟漪效应，让个人收获成为全校的成长养分。

我校中五陈同学参加青岛体育文化及海洋科技探索之旅时，在田径友谊赛中惜败于当地运动学校学生。她在后感中写道：「荀子说『不积跬步，无以至千里』，他们每日25个400米圈的训练让我惭愧。」这份感悟不仅促使他回校后更认真投入训练，更主动申请成为「体育推广大使」，带动校内同学共同探讨运动精神与坚持的意义。中四黄同学参与「同行万里」北京之旅后，分享港珠澳大桥钢缆的承重原理，竟与长城「夹层夯土」的力学智慧一脉相承；她更以故宫砖石背后的历史故事，生动诠释「以史为鉴」的深意，让原本觉得历史课枯燥的同学纷纷主动展开探索研究。此外，参加「渝港同心」交流的李同学，在交流期间主动以普通话与内地师生沟通互动，回校后自信心与表达欲均显著提升，这份由亲身实践带来的宝贵成长，正是课堂上难以刻意培养的素质。

结语：在守护中前行

对于跨境交流团的组织与开展，教育界始终以谨慎之心打磨每一个细节，坚持不断优化活动流程、加强师生行前培训与全程保障，用心守护每一位学生的旅途安全。作为一校之长，我校亦会严格把关交流团的各项细节，从行程规划到现场协调，力求让跨境学习走得更稳。而我们更应铭记，教育的初心，从来不是在温室里培育花朵，而是让孩子在行走中看见世界、认识自我。



跨境交流团为香港学生打开了通往远方的门，正如我校学生在交流后感中写的那样：「真正的成长，是看见别人的亮点时，愿意踏踏实实弥补自己的不足，而这每一步踏实的改变，都是向远方前行的力量。」毕竟，教育的意义，从来都在于让下一代拥有更广阔的视野、更坚定的身份认同，以及更从容的成长力量。

文：中华基督教会铭基书院校长张佩姗博士

图：学校提供

延伸阅读：

霍建盛 - 从考察事件看教育专业：以理性态度守护学习价值︱来论

教育评议会执委会 - 珍视内地教育交流团的学习机会︱来论