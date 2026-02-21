香港史｜19世纪慈善先锋：庇理罗士 创办了哪间名校？山顶别墅曾养骆驼？｜根本月报

庇理罗士（E.R. Belilios，1837-1905）出身于跨地域贸易世家。其父活跃于意大利威尼斯与叙利亚巴格达之间的商业网络，母亲则来自印度加尔各答的阿勒波贵族家庭。家族凭借麻、棉、木材与鸦片贸易致富。1854年，他加入父亲的公司；1862年独自来港发展，最初在摆花街租用仓库经营业务。

商界金融巨头

庇理罗士在山顶饲养骆驼的别墅？

1868年，庇理罗士凭借足够持股量成为汇丰银行董事，并于1876至1877年间出任董事局主席。他亦曾于1871至1874年及1881至1882年担任香港大酒店董事局主席，并于1881至1882年出任省港澳轮船公司董事局主席。活跃于股票市场的他，对香港经济环境了如指掌，进一步巩固其财富与地位。

地产投资王国

中央女子书院获庇理罗士捐款，其后更名为庇理罗士女子中学。(图片来源：中学概览网站)

庇理罗士于1872年在皇后大道中15号购入写字楼作出租用途。其后陆续在荷李活道、砵甸乍街、雅宾尼道、坚道、雪厂街、都爹利街、砲台里等地购置大量物业，出租予银行、电报局及私人住户。1880年，他与遮打爵士联手购入皇后大道中2号与4号，并将其租予渣打银行与东方银行。1890年，他在干德道发展12幢住宅，命名为「庇理罗氏台」。此外，他亦在广州沙面置业。凭借地产与贸易双线发展，他成为当时香港首屈一指的富豪。

庇理罗士自1865年起担任陪审员，积极参与公共事务。1878年，他曾提出捐款兴建英国犹太裔首相迪斯雷利（Benjamin Disraeli）铜像，惟遭当时英国首相婉拒。1879年，他设立首个教育基金，资助中央书院与圣若瑟书院的学生，并提供奖学金予有志修读医科的华人学生。该基金于1883年扩充至8000元；1884年增设奖学金，1888年再度调整细节，基金总额达3000元。1891年，他再设立第三个基金，专门资助本地师资培训，基金额为2000元。

其中最具影响力的是「庇理罗士医学奖学金」，规定受奖学生须毕业于皇仁书院并入读医科。该奖学金延续至2005年仍由香港大学颁发。著名得奖人之一为关景良医生，他凭此奖学金毕业于香港西医书院，并成为孙中山的挚友。

教育与慈善事业

庇理罗士亦关注女子教育。1890年，政府合并多间女子学校成立中央女子书院，惟校舍不足。他主动提出捐款兴建，政府则提供地段。1893年，位于荷李活道的新校舍落成启用，开幕典礼上他获通知颁C.M.G.勋章，成为首位获此荣誉的香港居民。

此外，他亦关心儿童职业教育。1864年成立的西环工读所因缺乏法定授权而成效有限。1890年代，庇理罗士捐款兴建「庇理罗士养正院」，位于铜锣湾（今何东女子职业学校），于1900年启用。惟因制度不健全及家长观念未及转变，两年间仅收容一名男童，最终改作域多利监狱的临时后备监狱。

直至1930年代，政府设立儿童法庭与监护官，养正院转型为儿童羁留所，即今日的感化院，终完成庇理罗士的初衷。他亦曾于1881年及1892至1900年间担任定例局议员。

庇理罗士被公认为有「两头住家」：除原配外，另有一名华籍女子协助其鸦片业务，并育有三女。其中李慧贤（Maria Felicie Belilios）嫁予中华糖厂买办蔡立志长子蔡宝善。蔡宝善之子蔡永善为著名医生，其女儿Margaret则为港澳政商名人罗保爵士（Rogerio Lobo）之妻。

庇理罗士居于坚道，并于山顶拥有别墅。当时电话刚引入香港，全港仅52户拥有电话，而他一人便拥有三部（编号46至48）：分别设于办公室、住宅及山顶别墅。孙中山的老师康德黎医生亦仅拥有两部。据记载，他在山顶别墅饲养一头骆驼，至今仍无人能破此纪录。1901年，他移居英国；1905年11月11日於伦敦辞世，享年69岁，遗下财产约275万元。

庇理罗士凭借贸易、金融与地产三大支柱，成为19世纪香港的巨富。他对教育的热忱与慷慨捐助，尤其在推动女子教育与职业辅导方面，对香港社会发展影响深远，堪称本地慈善与公共事业的先驱人物。

文：香港大学中国历史研究文学硕士课程同学会副会长马冠尧

本文标题原为〈庇理罗士：19世纪香港的商业巨擘与慈善先锋〉。

