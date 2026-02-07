中国思想史｜宋明理学的「月映万川」是甚么意思？朱熹与佛学有何关系？｜青史劄记

中国思想文化博大精深，其历史和思想内涵同样非常丰富，且具有现实借鉴意义。思想文化的发展往往是复杂多变，其发展反映了不同因素交织互动的影响。今回笔者以宋明理学中「月映万川」的比喻为例，分析中国思想史的发展特点。

宋明理学在中国思想史之中发挥重要影响力。朱熹可谓宋明理学的集大成者，他的学说不但影响了很多知识分子，还成为了多年来科举考试的必考经典。

宋明理学中有「理一分殊」的说法，大概是天地之中只有一「理」，但这一「理」会通过不同的客体呈现出来。也就是说，尽管世间万物都有不同的呈现形态，这一理依然有最终的指导力量，万物的理都只是这一理的现实体现。万事万物有其「理」，但同时背后还有一理贯穿着它们。

「月映万川」就是说明「理一分殊」的生动比喻。这比喻见于《朱子语类》中的几个例子，其中一段提到：「本只是一太极，而万物各有禀受，又自各全具一太极尔。如月在天，只一而已；及散在江湖，则随处而见，不可谓月已分。」

这段话的意思是，尽管我们在各个水面上都能看到月亮的倒影，我们也不能说世间上有很多个月亮。月亮始终只有一个，但在不同的水面上都能看到它的倒影。

朱熹在《朱子语类》中提到，这个比喻其实是来自佛家「一月普现一切水，一切水月一月摄」的思想。这是说明月的影子普见于水面之上。无论你在哪个水面上看到月亮的倒影，那倒影依然是源自同一个月亮。我个人认为，在佛家的语境之中，这句话本来是强调每个人都具有同源的佛性，因此，佛法自然可以走进每个人的心中。

朱熹借用了佛家的水月意象，尝试论证「理」的普遍性和同一性。就算朱熹并非全盘接受佛家思想，佛家思想确实在不同程度上影响了他的理学学说。朱熹本人就曾经学佛，或多或少都有受到佛家的影响。总的来说，中国思想史的内涵非常丰富，当中的复杂性值得学子多加注意。

文：张玮宗

作者为青年史学家年奖2019得主，国史教育中心（香港）青年组委员，香港大学哲学硕士生（中国历史与文化课程）。

本文标题原为〈从「月映万川」观察中国思想史〉。

