改变「打卡即走」现象 岭大学者倡发展生态旅游 教制作客家茶粿 体验湿地耕作｜岭航未来

知识转移
更新时间：14:00 2026-02-05 HKT
发布时间：14:00 2026-02-05 HKT

香港郊野公园的青山绿水、世界级的地质奇观与湿地秘境，近年来被政府精心打造成生态旅游的新地标，为市民与游客打开了亲近自然的窗口。然而，一个问题逐渐浮现，太多生态景点正陷入「打卡即走」的困境，游客匆匆来去，未能有效刺激本地消费，更遑论延长留港时间。究竟访客数量的攀升是否能真正转化为旅游经济的持续动力，至今仍存在一定争论。

多方共同合作 打造深度体验

为破解上述困境，笔者认为政府与旅游业界须共同合作，政府应主动建立沟通平台，让发展局、香港旅游发展局及其他旅游持份者定期对话，共同了解生态景点的承载力、环境影响与社区诉求，确保政策与社区发展一致，建立公平的利益共享机制。社区应担当生态旅游的主要发展角色，想像大澳渔民讲述百年棚屋的沧桑、荔枝窝村民亲自教授客家茶粿的古法技艺、塱原居民带领体验湿地耕作智慧，这些有丰富特色的本土文化与生活智慧，具有无可取代的吸引力。而居民也可透过导览服务、特色餐饮、手工艺销售等获益，成为旅游发展的推动者。业界则须扮演资源整合者的角色，将自然奇观与都市发展及历史文化等无缝连接，才能创造「一加一大于二」的体验价值，打破生态游的孤立标签。

香港应整合各界资源推动生态旅游。（岭南大学提供）
香港应整合各界资源推动生态旅游。（岭南大学提供）

另外，要让游客主动留港消费甚至过夜，单靠原始风光远远不够，反而需要深刻的文化体验。例如本地大学可与环保组织深度合作，在米埔湿地开设「候鸟科学家」亲子研学营，利用专业设备观察候鸟、甚至在湿地观鸟屋设置鸟类实时识别系统与生态学家在线解说，令亲子体验生态多样性。此类深度体验自然产生留宿需求，推广「生态+」模式。

此外，笔者亦建议可在参观特殊地质景点探索后衔接矿物主题工作坊，让旅客亲手打磨香港特有的岩石标本，将知识转化为可触摸的纪念品；南丫岛生态漫步可结合有机农场采摘，再向村民学习私房菜烹饪秘技，延伸为生活技能。科技发展亦可加强体验感受，如开发扩增实境（AR）互动导览，生动重现亿万年前火山喷发塑造香港地形的壮观史诗。

促进区域经济 重塑国际形象

当生态游客愿意停下脚步、留宿体验，其产生的经济效益将远超门票收入，其消费深度远非即日客可比，亦将有效形成一条完整的消费链。如一间深入社区的生态民宿，往往能带动附近农场直销产品、工艺工作坊、导览服务的共同发展。此模式更能引导游客从人满为患的维港两岸、铜锣湾商圈，分流至新界东北、离岛等区域，有效缓和核心区压力。元朗的传统盆菜店、坪洲的特色小店，都将迎来新的发展机遇，促进区域经济的均衡与多元。

此外，丰富的生态深度体验亦可改变香港只是「购物天堂」的单一标签，吸引重视环境教育、追求文化沉浸与独特体验的高质素游客群到访，从而重塑香港的国际形象。这类游客群虽然消费理性，但每次消费单价较高、停留时间长、重访意愿强，将推动香港旅游业向高附加价值、可持续方向转型升级。

香港米埔湿地（图片来源：新华社）
香港米埔湿地（图片来源：新华社）

更重要的是蓬勃发展的生态旅游产业链，正为香港乡村注入新的活力，也令多元化的就业机会在新界及离岛不断涌现。包括从专业持证的自然导赏员、擅长本地食材的「生态厨师」，到特色营地管理者、传统手工艺传承者，这不仅为乡郊居民，尤其是年轻人，提供了乡郊的发展新路径，更有效缓解了乡郊人才外流的长期困境。

香港的生态旅游发展，正经历从「景点展示」到「体验创造」的关键转型。政府须透过制度及整合现有资源激发社区动力，引领业界及旅游持份者共同合作，令游客最终愿意留港消费，延续生态旅游的发展。

文：岭南大学研究生院助理教授陈德轩博士

本文标题原为〈改变旅客「打卡即走」现象 善用资源推动香港生态旅游〉。

