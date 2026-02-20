中史丨古今战场英雄地︰安徽省 曾发生3场大战 改写中国历史丨星岛教室

「滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在，几度夕阳红。」长江水东来入海，流经安徽省南部，在安徽境内被称为皖江，是安徽省的重要地理分界和经济文化命脉。繁华背后，堆叠着浓厚历史文化，在过往经历了无数战争场面。英雄人物在这地写下自己的一页，成为安徽省永不磨灭的印记。

霸王别姬 魂断乌江

淮南寿县古城 (图片来源︰新华网)

秦末，公元前202年，西楚霸王项羽驻军于垓下，有说此地位于今日安徽省固镇县，亦有说是灵璧县东南。无论西楚霸王当时有没有后悔于鸿门宴上放过对手刘邦，他都要面对垓下由刘邦军队所奏起的四面楚歌。

当日夜晚，刘邦军队士兵唱起楚地歌谣，楚军官兵听到凄凉悲壮的楚歌，误以为汉军完成渡江，士气崩溃，营内皆呼：「汉皆已得楚乎？」项羽率八百骑乘夜向南突围，刘邦汉军率五千骑追杀。几度突围后，行至安徽省长江流域，项羽身边仅剩二十多骑。

西楚霸王在出发突围前不能带上自己的伴侣，无奈选择与宠妃虞姬诀别，现在眼前的江水再要自己作另一次选择。西楚霸王眼前的乌江是楚汉相争的著名场景，位于今安徽和县境内，也是他自己的终点站。乌江亭长建议他前往江东，但项羽自觉起兵有八千江东子弟追随，今日孤身只还，无面目见江东父老，不愿渡江，他选择拿起手中宝剑，回头下马迎战，击杀众多汉军后，挥剑自刎。项羽未能成就他的霸业，也意想不到自己会成为寻常老百姓笑谈历史时的风流人物。

风声鹤唳 遗恨淝水

楚汉相争600年后，安徽省的长江流域再次成为决战的关键场合。晋朝在「五胡」匈奴、羯、鲜卑、氐、羌侵扰下灭亡，开启「五胡十六国」的历史。「十六国」之一的前秦君主苻坚统一北方后，想灭掉南方的晋室皇朝。公元383年，苻坚亲率号称百万大军南下伐晋。出发前，有大臣劝阻，可惜苻坚仿似稳操胜券，妄言：「以吾之众旅，投鞭于江，足断其流。」夸耀其百万大军有足以截断长江水的气势。但他万万想不到倾覆的不是长江水，而是他的前秦大军，他的皇朝。

安徽省寿县的东南方有一长江支流，名淝水。当时，前秦及东晋两军列阵于淝水，苻坚答允让自己军队后撤，让晋军渡过淝水作战的要求，并认为能待晋军半渡，陷于河中之时出击，便能一举歼灭。但当前秦大军后退时，阵内有人大叫「秦兵败矣」，前秦军顿时军心大乱，死伤无数。兵败逃亡的沿途上，前秦军听到风声及飞鹤叫声，均以为晋军伏兵追兵，心胆俱裂。当时的苻坚或许后悔于不听进言，急求一统的霸业，但他万万想不到更残酷的是前秦帝国在「淝水之战」后即面临倾颓瓦解，不禁令人想起强弱盛衰转折之快。而东晋抗敌成功，令当时年轻小伙子陶渊明避开战火洗礼，在多年后，写下他田园生活的代表作〈归去来兮辞〉。此后的安徽省，历数代皇朝，然而，封建皇朝下，战火并没离开此地。

国难当前 皖南裂痕

抗日战火升起，国民党与共产党在「西安事变」后，合作抗日。至1941年，「皖南事变」是抗日战争期间国共合作的重要转捩点。皖南位于安徽省长江以南的南部地区，附近有气势磅礡的黄山、九华山。距今近80年的皖南山区内，在日本侵华的日子中，中国军人却没有全体在日占区迎敌，他们部分被调动到这片丘陵地，准备展开因为政见分歧而催生的生死斗，如果合作之说是成立的话，眼前皖南发生的战争只是一场内耗。国民党军与共产党军缺乏互信基础。1941年1月，国民党军认为共产党带领下的新四军有意扩张，故调集五个师向新四军发动攻击，新四军不敌溃败，多人阵亡。这场战争比当时的一些中日战役死伤还要多。

所谓「前事不忘，后事之师」，教训借镜的不是战争成败，环顾三段在安徽省发生的古今战事，当中无数英伟牺牲，无论古今，一将功成，万骨枯。试想想︰原本牺牲的将士可以远离战火，安居生活，或许他们就是其中一位「寻常老百姓」、「文学家」，或许他们可以追求自己的理想，或可以从其他渠道贡献家国，老百姓都是追求这样的一个家园。

冷知识BOX：五斗米

不为五斗米折腰

东晋诗人陶渊明，曾任彭泽县令(此县位于江西与安徽省交界)，到任不久，因不愿趋炎附势，向地方官员殷勤谄媚，便道出那句:「吾不能为五斗米折腰，拳拳事乡里小人邪!」事后辞官归隐，表达自己不能为这一丁点薪水，对那些小人鞠躬。

「五斗米」即多少？

五斗米，其实是晋朝官场一天的工资。有研究指出，四斗米可以让一人吃一个月左右。

所以如此看来，「五斗米」并不如陶渊明所说般微薄。

历史思与行

历史上每一场战争的起因众多，有没有避免的可能？如果我们是统治者，可以如何避免战争？ 「前事不忘，后事之师」。对你有何启发？ 有谓「不以成败论英雄」。你认为此句对研习历史有何启发？ 安徽省境内有著名的黄山景点，你会如何向游客推介这个地方？

