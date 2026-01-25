方梓盈 - 此「豆」非常豆——谈「三色豆」名称的形成｜语文探骊

「三色豆」正名为「三色蔬菜」，一般指由粟米粒、红萝卜粒及青豆混合而成的急冻蔬菜配料。虽然「三色豆」名称广为香港人使用，但三种蔬菜之中只有青豆属于豆，与名称明显不符，这引起了不少人的好奇。

在现代汉语中，「豆」不仅是一种植物名称，也常形象化地指代颗粒状、体积细小的事物，例如「目光如豆」借豆子之小形容眼光狭隘，「豆豆梳化」因填充物呈颗粒状而得名。由此可见，「豆」一字在语义上具备相当强的延伸能力，能用作描述外形接近豆的小粒物品。「三色豆」中的粟米粒与红萝卜粒经切割后与青豆大小相若，因此以「豆」作为统称，可算得上是符合这种形象的语义。

然而，比起语义层面的延伸，粤语本身的词汇系统更能解释为何「三色豆」一词在香港更为普及。「三色蔬菜」属标准的书面语，在粤语口语中显得较为生硬。一方面，「蔬菜」一词在粤语日常语境中并不常用，粤语更倾向于使用单音节「菜」；但另一方面，「菜」在粤语的语义范围主要指绿叶菜，而不包括豆类、根茎类或谷物类食材。

换言之，粤语使用者一般不会把红萝卜、粟米和青豆视为「菜」的一种，因此「三色菜」听来既不自然，亦会产生语义上的歧义。

同时，从构词习惯上看，「数词+量词+单音节名词」的结构在粤语中十分常见，例如两餸饭、三色冰、五宝饭等皆是类似的构成，使其在口语中更易接受与流通。再者，语言使用者往往倾向于短促、具象的词汇，而「三色豆」的节奏既顺口，又能立即唤起听者对那一碗色彩鲜明、粒粒分明混合物的具体印象；相比之下，「三色蔬菜」则较书面，欠缺口语应有的俐落与即时联想，自然难以在粤语社群中取代较贴地的「三色豆」。

由此可见，「三色豆」名称的形成，并非仅因其中含有青豆，而是语义延伸、形象分类与粤语语汇习惯等多重因素共同作用的结果，可谓「此『豆』非常豆」。

文：香港中文大学文学院一年级学生方梓盈

本栏由修读香港中文大学「大学中文一」的学生撰写，旨在探讨日常生活中有趣的语文现象。

延伸阅读：

经典广告｜「星期一到星期七，多劳多得！」点解要讲「星期七」？「星期日」有咩问题？｜语文探骊

刘恩霖 - 香港店名后缀——记、家、行｜语文探骊